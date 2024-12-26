SOPHOLA¡¢APAC Business Awards 2024¤Ç2ÉôÌç¼õ¾Þ

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Most Pioneering Digital Marketing Technology Solutions Company 2024
APAC Insider Excellence Award for Traditional Crafts Promotion Services 2024
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APAC Insider Excellence Award for Traditional Crafts Promotion Services 2024¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò¼é¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò¹ñºÝÅª¤Ê»Ô¾ì¤Ç¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
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