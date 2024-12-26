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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Nerve regeneration using a Bio 3D conduit derived from umbilical cord-Derived
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mesenchymal stem cells in a rat sciatic nerve defect model
Ãø¡¡¡¡¼Ô¡§Terunobu Iwai, Ryosuke Ikeguchi, Tomoki Aoyama, Takashi Noguchi,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Koichi Yoshimoto, Daichi Sakamoto, Kazuaki Fujita, Yudai Miyazaki, Shizuka Akieda,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tokiko Nagamura-Inoue, Fumitaka Nagamura, Koichi Nakayama, Shuichi Matsuda
·Ç ºÜ »ï¡§PLOS One. 23 Dec 2024.
*1¡¡ËÜÏÀÊ¸¤Ï±¦µ¤«¤é¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£URL¡§https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310711
*2¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢2024Ç¯£¸·î22ÆüÉÕÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¡Ö2024Ç¯12·î´üÂè£²»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡×Åù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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