Ê¸²½ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¸½¾ìDX¸¦µæ½ê¡×¡¢2025Ç¯½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È ¥Ë¥Á¥ì¥¤¥í¥¸¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¤Ë·èÄê

株式会社L is B(エルイズビー 本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:横井 太輔、以下L is B)は、当社提供の文化放送ラジオ番組「L is B presents 現場DX研究所」において、2025年初回ゲストに、株式会社ニチレイロジグループ本社 業務統括部 部長 勝亦充氏をお迎えし、2025年1月6日(月)20時より放送することをお知らせいたします。

文化放送「L is B presents 現場DX研究所」は、現場の先進的なDXの取り組み事例を深掘りし、ビジネスにおける「学び」や「気づき」をDXという視点から探るビジネス番組です。

2025年初回とその翌週にわたる放送では、業務統括部 部長 勝亦氏をお迎えして、「ニチレイロジグループが取り組む物流DX」をテーマに、次世代輸配送システム「SULS(サルス)」開発の背景や導入に伴う具体的な効果をはじめ、ロボティクスによる現場作業の省力化や、機械の遠隔操作についてなど詳しくお話しいただいています。「物流の2024年問題」に直面する物流業界の今とこれからを考えるうえで貴重な内容となっておりますので、ぜひご視聴ください。

◆出演概要

- ゲスト:株式会社ニチレイロジグループ本社 業務統括部 部長 勝亦 充氏- 放送予定日:・2025年01月06日(月) 20:00~20:30・2025年01月13日(月) 20:00~20:30

■「L is B presents 現場DX研究所」について

「L is B presents 現場DX研究所」は、”温故知新”をテーマに、様々な企業のDX推進担当者をゲストに迎え、現場の先進的なDXの取り組み事例を深掘りし、ビジネスにおける「学び」や「気づき」をDXという視点から探る対談番組です。メインパーソナリティとして現場向けビジネスチャット「direct/ダイレクト」の開発・提供をする株式会社L is B代表の横井が司会進行を行っています。



番組は、「radiko」のタイムフリーに加え、日本最大級の音声プラットフォーム「Voicy」やL is B公式「YouTube」にてアーカイブ配信をしています。



◆番組概要

・番組タイトル:「L is B presents 現場DX研究所」

・放送局:文化放送(FM91.6 & AM1134)関東エリア放送

・放送日時:毎週月曜 20:00~20:30

・番組公式サイト:https://www.joqr.co.jp/qr/program/dx/(https://www.joqr.co.jp/qr/program/dx/)

・番組アーカイブ:L is B公式YouTube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLyVw6uBYScwB5eS9lGCBUB7meTeJusBo-)/Voicy(https://voicy.jp/channel/2791)

■株式会社ニチレイロジグループ本社について

ニチレイより分社化し、2005年に設立した株式会社ニチレイロジグループ本社は、食品物流、特に低温物流を担い、国内1位・世界5位の冷凍設備能力を誇り、日本と世界の「食」を支えています。ニチレイの祖業の一つである低温物流事業者として、日本初の大型冷蔵倉庫などを通じて、高度成長期の豊かな食生活を支えた保管事業、冷凍食品・アイスクリームなどの共同配送サービス、通過型物流センター事業、一企業の枠を越えて物流全体の最適に挑み続けてきた 3PL事業などを行っています。

近年では、海外事業への積極的な投資などにより、食品分野における低温度帯を中心とした、グローバルな物流サービスの提供に力を注いでいます。



企業URL:https://www.nichirei-logi.co.jp/

■株式会社L is B(エルイズビー)について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けていきたいと思います。

