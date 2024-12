Ì¦Ç¯¤ò½Ë¤¦¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥Ø¥ê¥Æー¥¸ ¥¤¥äー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥Íー¥¯¡×¤òÈ¯É½

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』は、巳年を祝う限定モデル「コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク」を発表します。この限定モデルは、著名な中国人アーティストであるWu Jian’an氏を起用し、霊芝を咥えた神秘的な蛇をモチーフにしたユニークなデザインを精巧なエングレービングでケースバックに施しました。蛇は、東洋の文化において優雅さ、知恵、変容を象徴します。直感力と回復力で知られる蛇は、再生の象徴でもあり、内省と自己成長を促します。2,025本限定の「コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク」は、グラデーションレッドのダイアルに、コレクションの特徴であるゴールドカラーの針とインデックスでアクセントを添えています。

巳年を記念した限定モデル「コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク」。東洋において重要な存在である蛇は、知恵、再生、無限の生命力を象徴し、明るい未来への希望を表しています。巳年にちなみ、ロンジンは中国人アーティストのWu Jian’an氏とコラボレーション。中国の有名な物語「白蛇伝説」に登場する「不老不死の薬草を盗む」という物語を再解釈しました。「神蛇が宝を贈る」と題されたWu氏のデザインは、この地域の文化遺産の深みと現代的な芸術表現が融合しています。蛇が霊芝を握りしめている様子を描いたエンブレムは、同心円状に渦巻いた形で、時間の経過と生命の連続性を象徴する波紋を連想させます。そして調和と繁栄を願うとともに、伝統と革新を融合させるというロンジンの姿勢を表しています。この文化的な融合は、現代的な創造性を取り入れながら、クラフツマンシップにこだわるブランドの姿勢を際立たせています。2025本限定の「コンクエスト ヘリテージ」の特別モデルは、このユニークなデザインをケースバックにエングレービングで施しました。

1954年にロンジン初のウオッチコレクションとして商標登録された「コンクエスト」は、大胆さと創造性の精神を感じさせるコレクションです。「コンクエスト」の初代モデルを記念した「コンクエスト ヘリテージ」は、1950年代のクラシックなスタイルと現代のウォッチメイキング技術をエフォートレスに融合させ、ヴィンテージデザインを愛するすべての人々を魅了します。「コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク」は、東洋の伝統的な要素を取り入れながら、「コンクエスト」の歴史的遺産に敬意を表しています。

40mmのステンレススティール製ケースには、幸運を象徴するユニークな蛇モチーフをエングレービングし、刻印を正位置に配置するねじ込み式ケースバックを採用。鮮やかなサンレイ仕上げのグラデーションレッドのドーム型ダイアルは、ゴールドカラーの針とインデックスを採用し、新年の祝賀や再会の瞬間にふさわしいタイムピースに仕上げました。巳年に洗練とエレガンスをもたらすこの限定モデルは、ブラックのレザーストラップをあわせています。

「コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク」は、シリコン製ヒゲゼンマイと革新的な部品によりISO764規格を上回る耐磁性を確保する、ロンジン独自のキャリバーL888.5を搭載。この機械式自動巻きムーブメントは、約72時間のパワーリザーブを備えています。

コンクエスト ヘリテージ イヤー・オブ・ザ・スネーク

<詳細>

L1.651.4.09.2 468,600円

キャリバー

機械式自動巻き

キャリバー L888.5

11 1/2 リーニュ 21石 25'200 振動/時

耐磁性(ISO 764) シリコン製ヒゲゼンマイ搭載

パワーリザーブ 約72 時間

機能

時、分、秒

ケース

径40 mm 厚さ10.70 mm

ラウンド型 ステンレススティール

両面多層反射防止加工を施したボックス型サファイアクリスタル

ねじ込み式ケースバックに蛇の特別刻印と、「2025 YEAR OF THE SNAKE - LIMITED EDITION - ONE OF 2025」刻印

ラグからラグまでの距離:48.10 mm

ラグ幅:20mm

ダイアル

ドーム型 サンレイ グラデーションレッド

ゴールドカラー ファセット・アプライド・インデックス

針

ゴールドカラー ポリッシュ スーパールミノバ(R)加工

防水

5気圧防水

ブレスレットとストラップ

ブラックのアリゲーターストラップ

ヘリテージ ステンレススティール製ピンバックル

■Wu Jian’an氏について

Wu Jian’an氏は、北京のCentral Academy of Fine Artsの教授であり、博士課程のチューターでもあります。中国と西洋の文化的伝統と知恵、そして豊富な職人技からインスピレーションを得て、Wu氏の作品には独自の芸術的ビジョンが反映されています。彼の創造的な論理と視覚表現は、現代生活から切り離されたような情景に根ざし、人類文明の歴史を織りなす不朽の糸を表現しています。

■ロンジン(LONGINES)について

ロンジンは1832年以来、スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。エレガントなタイムピースで知られるロンジンは、世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員です。翼のある砂時計をエンブレムとするこのブランドは、150カ国以上に店舗を展開しています。

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

<LONGINES公式サイト URL> https://www.longines.jp #ロンジンウォッチ