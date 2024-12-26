¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSLS3D¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖFormlabs Fuse 1+ 30W¡×¤Î¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥ëー¥à¤¬»ÏÆ°¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(https://systemcreate-inc.co.jp/products/formlabs-top)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®¡¢ÂåÉ½¡§Àî¾åÀµµÁ¡Ë¤Ï¡¢Formlabs SLS¼°3D¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖFuse 1+ 30W(https://systemcreate-inc.co.jp/products/fuse-1)¡×¤ÎÅ¸¼¨¥·¥çー¥ëー¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Fuse 1+ 30W¡¢Fuse Sift¡¢Fuse Blast¤Î¼Âµ¡¸«³Ø¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íーÂÎ¸³¤òÊç½¸³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
Fuse 1+ 30W ¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÊ´Ëö¤ò¥ìー¥¶¾Æ·ë¤·¤ÆÂ¤·Á¤¹¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¤Ç¡¢¸å½èÍýÍÑ¤ÎFuse Sift¡¢Fuse Blast¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Â¤·Á¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¶·é¤Ê´Ä¶¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¼Âµ¡¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/fuse-1#catalog
Fuse 1+ 30W
¿¿¤Î¹âÂ®Â¤·Á¤ò³ð¤¨¤ëSLS 3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎSLS¥æー¥¶ー¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î3D¥×¥ê¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥Ê¥¤¥í¥ó11¡ÊCF)¡¢12¡ÊGF¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¿¥Õ¡Ë
TPU90¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºàÎÁ¤¬»È¤¨¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÉÔÍ×¤Ë¤è¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ê¼ÂÀ½ÉÊ¤¬´ÊÃ±¤ËÂ¤·Á¤Ç¤¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡£½Ï¹Í¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÇÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ê´ËöÈô»¶¤Ë¤è¤ëÀßÃÖ´Ä¶ÌäÂê¤âÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
É¸½àÅª¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¥¸¥ç¥Ö¤Ï7»þ´Ö¡¢¥Ó¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ò95%Ëþ¤¿¤·¤¿¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¥¸¥ç¥Ö¤â
14»þ´Ö°ÊÆâ¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Fuse Sift
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹â¸úÎ¨¤ÊÊ´Ëö´ÉÍý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
Ê´Ëö²ó¼ý
¥Ñ¥¦¥Àー¥±ー¥¤«¤éÂ¤·ÁÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢Ì¤¾Æ·ë¥Ñ¥¦¥Àー¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¡¢»ÄÎ±Êª¤ä²ô¤ò½üµî¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¥×¥ê¥ó¥È¤Î½àÈ÷
Ì¤»ÈÍÑ¥Ñ¥¦¥Àー¤ÈºÆÍøÍÑ¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¼«Æ°Åª¤Ë·×ÎÌ¤·¡¢¿·ÉÊ¥Ñ¥¦¥Àー¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¼¡¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÍÑ¤ËÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡£
Fuse 1+ 30W¤ÇÂ¤·Á¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ò¥»¥Ã¥È¤·
Â¤·Á¥â¥Ç¥ë¼è½Ð¤·¤«¤éÌ¤¾Æ·ë¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¡¢¿·ÉÊ¥Ñ¥¦¥Àー¤Èº®¹ç¤·¤Æ¼¡²óºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¸å¹©Äø½èÍýµ¡¡£¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ñー¥Ä¥¥ã¥ê¥¢ー¤Ë¤è¤êÊ´ËöÈô»¶¤ÎÌäÂê¤Ï´°Á´¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Fuse Blast
Ê´Ëö½üµî¤È¸¦Ëá¤Î´°Á´¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý
¼«Æ°¡¦¼êÆ°¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¹¥Èµ¡¤Ç¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤Ê¹©¶ÈÉÊ¼Á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¸¦Ëá
¸¦ËáÁõÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢È¾¸÷Âô¤Î³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤ò¼Â¸½¡£SLS 3D¥×¥ê¥ó¥ÈÉÊ¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¼ÂÀ½ÉÊ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë°ìÊâÀè¤ÎÉÊ¼Á¤Ø¡£
100%¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂ¤·ÁÉÊ¤â¡¢¶Ï¤«10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤¬´°Î»¡£Í½¤á¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¤ÇºÙ¤«¤ÊÀßÄêÄ´À°¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¢¥¤¥ª¥Ê¥¤¥¶ー¤ÇÂ¤·ÁÉÊ¤ËÊ´¤¸¤ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ºÆÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤ò¼Â¸½¡£Fuse Blast Polishing System¤ÇÉ½ÌÌÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ÷¿§¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢È¾¸÷Âô¤Î¤¢¤ë³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼Âµ¡¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://systemcreate-inc.co.jp/products/fuse-1#catalog
Fuse 1+ 30W ¥·¥çー¥ëー¥à
¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¸þ¤±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä
3D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ê¤É¤Î3D¥Äー¥ë¡¢¹©ºîµ¡³£¤ÎÈÎÇä¤«¤éCAD/CAM¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©¡¦Â¤·Á¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼õÂ÷¶ÈÌ³¤Î°ÍÍê¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Àî¾å ÀµµÁ
¢£Àß Î©¡§1992Ç¯6·î19Æü
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®1-20
¢£TEL¡§06-6618-8555
¢£FAX¡§06-6618-8566
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ëÆ³Æþ»Ù±ç¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊCAD/CAM¡¦IoT¥Äー¥ë¡¦²òÀÏ¡Ë
¡¡¡¦3D¥×¥ê¥ó¥¿ー / 3D¥¹¥¥ã¥Êー
¡¡¡¦¹©ºîµ¡³£
¡¡¡Ê¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¦NCÀûÈ×¡¦¥ìー¥¶²Ã¹©µ¡¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¡¡¦3Dµ»½ÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹
¢£HP¡§https://systemcreate-inc.co.jp/