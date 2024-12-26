¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¡Û¿Í¸« ÂóºÈ Áª¼ê ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒMi-O¥¹¥Ýー¥Ä
Äó¶¡: ¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö
À¸Ç¯·îÆü
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
½Ð¿ÈÃÏ
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
½êÂ°·ÐÎò
2024¥·ー¥º¥óÀ®ÀÓ
¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯(JFL)¤è¤ê ¿Í¸« ÂóºÈ Áª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¸« ÂóºÈ¡Ê¤Ò¤È¤ß ¤¿¤¯¤ä¡Ë Áª¼ê
Äó¶¡: ¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö
À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯8·î27Æü
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
FW
½Ð¿ÈÃÏ
ÆÊÌÚ¸©
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
175cm / 66kg
½êÂ°·ÐÎò
ÌðÈÄÃæ±û¹â¹» - Î©ÀµÂç³Ø - FCÎ°µå - ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í - FCÎ°µå - ¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯
2024¥·ー¥º¥óÀ®ÀÓ
JFL: 27»î¹ç½Ð¾ì 14ÆÀÅÀ
»°½Å¸©¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ: 1»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¿Í¸«ÂóºÈ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
2025¥·ー¥º¥ó¤ÇÉ¬¤ºJ¥êー¥°¤Ë»²Æþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥Áー¥à¤òÀäÂÐ¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À§Èó²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
2025¥·ー¥º¥óº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª