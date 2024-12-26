Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼«ºîPC¤ò±þ±ç¡ª¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¼«ºîPC¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¡ÖASK¥É¥êー¥à¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯Çä

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- CPU¡§AMD Ryzen 5 9600X¡Ê¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.amd.com/ja/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-5-9600x.html)
- ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡§ASRock B650M PG Lightning¡ÊÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.ask-corp.jp/products/asrock/motherboard/amd-b650/b650m-pg-lightning.html)
- ¥á¥â¥ê¡§CORSAIR VENGEANCE DDR5-6000 32GB (16GBx2) White¡Ê¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.corsair.com/jp/ja/p/memory/cmk32gx5m2d6000c36w/vengeance-32gb-2x16gb-ddr5-dram-6000mt-s-cl36-memory-kit-white-cmk32gx5m2d6000c36w)
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- CPU¡§AMD Ryzen 5 9600X¡Ê¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.amd.com/ja/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-5-9600x.html)
- ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡§GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE¡Ê¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B650M-AORUS-ELITE-AX-ICE)
- ¥á¥â¥ê¡§CORSAIR VENGEANCE DDR5-6000 32GB (16GBx2) White¡Ê¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡Ë(https://www.corsair.com/jp/ja/p/memory/cmk32gx5m2d6000c36w/vengeance-32gb-2x16gb-ddr5-dram-6000mt-s-cl36-memory-kit-white-cmk32gx5m2d6000c36w)
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https://www.ask-corp.jp/news/2024/12/ask-dream-pack.html
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