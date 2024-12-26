¡ÚBS-TBS¡ÛÀõÁðÎý¤êÊâ¤¡õ2024Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¿·½Õ¡ªÀõÁð¤«¤éÍÈ¤²¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦SP¡×
BS-TBS¤ÇËè½µ¶âÍË¤è¤ë10:00¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥ì¥®¥å¥éー²½¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¿·½Õ¡ªÀõÁð¤«¤éÍÈ¤²¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢½é¤Î¿·½ÕÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¡ª
ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±Ãç´Ö¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ò·Þ¤¨¤ÆÀõÁðÎý¤êÊâ¤¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ç°î¤ì¤ëÀõÁð»û¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡ÖÀõÁð¤â¤ó¤¸¤ã¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ø¡£Ãæ¤ËËÜÊª¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÀõÁð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤ª¤«¤º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖÆù¤Î¤È¤ê¤»¤ó¡×¡¢1941Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥°¥ê¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤âË¬Ìä¡£°ËÃ£¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤¢¤¡～¤·¤é¤¤È¶¦¤Ë2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¢¤¡～¤·¤é¤¤ª¼êÀ½¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥í¥Ã¥±Åö¤Æ¥¯¥¤¥º¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ë¤ª¤Î¼ºÇÔ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡ÈÖÁÈ´ØÏ¢URL
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://bs.tbs.co.jp/entertainment/korokke/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://x.com/datekoro_bstbs
¸ø¼°Instagram¡¡https://instagram.com/sand_croquette_bstbs/
TVer¡¡https://tver.jp/series/srfm6u9d7w