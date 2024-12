¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¤¥éー¡¢ ¥Ù¥¯¥È¥ë¸¡º÷¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖTailorDB Vector Search¡×¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

テイラー株式会社

業務システムを従来の10倍の速さで開発できる基盤「Tailor Platform(テイラープラットフォーム)」を提供する Tailor Technologies, Inc.(本社: 米国カリフォルニア州、代表:柴田陽)は、新機能「TailorDB Vector Search」の提供を開始しました。本機能により、業務システム開発におけるデータ検索が大きく進化します。

●「TailorDB Vector Search」の公式ドキュメント

https://docs.tailor.tech/guides/tailordb/advanced-settings/vector-search

● 業務システム開発基盤「Tailor Platform」サービスHP

https://www.tailor.tech/

開発の背景

現在、AI技術や生成系AI(Generative AI)の進展により、「RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)」 の需要が急増しています。それに伴い、「ベクトル検索」の導入が、多くの企業にとってビジネス競争力強化の重要な鍵となりつつあります。

TailorDB は、スキーマ記述により柔軟でスケーラブルなデータベースを簡単に構築し、そのスキーマに基づくAPI生成を可能にする次世代のデータベースサービスです。

この度、提供を開始した「TailorDB Vector Search」はこの需要に応えるために設計されました。本機能は従来のキーワード検索の限界を超え、文書や問い合わせの「意味」を基にした検索を実現します。これにより、以下の利点を提供します。

・業務効率の向上: 必要な情報をより正確かつ迅速に検索可能

・AI連携の強化: RAGシステムを活用した高度な分析と意思決定を支援

・シンプルな導入: TailorDBの柔軟なスキーマ構造と完全に統合

TailorDB Vector Searchの特長

・高精度なベクトル検索:自然言語や曖昧な表現をもとに類似した情報を瞬時に検索可能。

・簡単な設定と導入:TailorDBの既存スキーマに追加設定を施すだけで利用可能。公式ドキュメントにおいても詳細な手順を提供しています。

・既存の検索と併用可能:従来のキーワード検索とベクトル検索を併用することができ、柔軟な検索体験を提供します。

・スケーラブルなパフォーマンス:数百万件のデータに対しても高速な検索を実現。

ご利用方法

- Manifestの設定:TailorDBのManifestでベクトル化したいフィールドを指定します。- Manifestの適用:Manifestを適用し、TailorDBを更新します。- GraphQLクエリでの検索:GraphQLクエリの引数に、ベクトル検索を行いたい文章(意味)を指定します。

<使用例>

今後の展望

*既存の名前検索と10件取得条件とVector検索を併用した例

今後、以下の機能強化やドキュメントの充実を予定しています。引き続き、ユーザーの皆様にとって、より便利で効果的なTailorPlatformの実現を目指してまいります。

業務のさらなる自動化とAI統合の推進:意味検索技術を核とした高度なデータ分析と業務支援機能の拡充を目指します。

検索精度の向上:ユーザーからのフィードバックなどを元に、検索精度の向上に努めます。

検索オプションの追加:より高度な検索設定を追加し、多様なニーズに対応できるようにします。

ドキュメントの拡充:使用例や詳細な説明を充実させ、より分かりやすいドキュメントを提供します。

Tailor Technologies, Inc.について

Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」を提供しています。「Empower every company to deploy any ideas(誰もがデプロイできる社会を創る)」をミッションに、プロダクトづくりにおいて難しい部分や専門知識が必要な部分を簡単にすることで、誰もがプロダクトづくりに参加できる世界を目指しています。2022年6月には日本拠点の会社として初めて、世界的なスタートアップ・アクセラレータ・プログラム「Yコンビネーター」に採択されています。

経営陣プロフィール

●Tailor Technologies, Inc. 代表取締役 柴田 陽(しばた・よう) プロフィール

東京大学経済学部卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー出身。店舗集客サービス「スマポ」、タクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」など、数々のヒットアプリを手がける。3つの会社の創業・売却の経験を持つシリアルアントレプレナー。2016年11月に株式会社クラウドポート(現ファンズ株式会社)共同創業。2021年テイラー株式会社を設立。

●Tailor Technologies, Inc. 共同創業者CTO 高橋 三徳(たかはし・みさと) プロフィール

楽天株式会社(2004年~)等を経てGREE株式会社の創業期にエンジニアとして参画、Speee株式会社(東証スタンダード市場上場)、スポットライト(現楽天ペイメント)等のCTOとしての創業を経て、2017年メルカリ入社、AI、HCI、ブロックチェーン、量子コンピューターなど最先端の研究からELSIなど社会科学分野まで幅広く研究開発を行うmercari R4Dの立ち上げに参画。また研究成果のアウトプットとしてNFT事業など、ブロックチェーン関連事業の立ち上げにも関わる。

【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】

会社名:Tailor Technologies, Inc.

代表者:代表取締役 柴田 陽

住所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

設立:2021年7月19日

URL:https://www.tailor.tech