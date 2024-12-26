¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¤¬¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó»î¸³»ÜÀß¡ÖH2-ICE¡×¤ò³«Àß
º¸¤«¤é¡¢ËÙ¾ìÀ½ºî½ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥µー¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥ÐMIRA¼Ò¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó ¥¸¥çー¥¸¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー¡¢ËÙ¾ìÀ½ºî½ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥µー¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¡Ê¥¤¥ó¥É¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥é¥¸ー¥Ö¡¦¥´ー¥¿¥à
HORIBA¥°¥ëー¥×¤Ç¥¤¥ó¥É»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¡¦¥Þ¥Ïー¥éー¥·¥å¥È¥é½£¥×¥Í»Ô¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¡¢HORIBA¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥óÀìÍÑ¤Î»î¸³»ÜÀß¡ÖH2-ICE¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Äー ¥¢¥¤¥¹¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÁÇ¥¬¥¹Â¬ÄêÁõÃÖ¡ÖHyEVO¡Ê¥Ï¥¤¥¨¥Ü¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HORIBA¤¬¤â¤Ä¿åÁÇÂ¬Äêµ»½Ñ¤Î¿è¤ò¶Å½Ì¤·¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢½ÐÎÏ50～380¥¥í¥ï¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¾èÍÑ¼Ö¤«¤éÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤Ë¤Þ¤ÇÁêÅö¤¹¤ëÉý¹¤¤¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó»î¸³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤äÇ³ÈñÂ¬Äê¤«¤é¡¢³Æ¼ïÀÇ½É¾²Á¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖH2-ICE¡×¤Î³«Àß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¶áÇ¯¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¿åÁÇÇ³¾Æ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ËHORIBAÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Ï¤«¤ë¡×µ»½Ñ¤Ç¹×¸¥¤·¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¸½ÃÏ»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
H2-ICE³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¤Ï2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦°åÍÑ»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥×¥Í»Ô¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò³«Àß¤·¡¢¼õÂ÷»î¸³¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¸½ÃÏ»ÅÍÍ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿À½ÉÊ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢¶È³¦¤ÎÍê¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¤Î³èÍÑ¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶áÇ¯¤Ï¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¯¥êー¥ó¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖH2-ICE¡×³«Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£HORIBAÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
´ØÏ¢¾ðÊó
¿åÁÇ¥¬¥¹Â¬ÄêÁõÃÖ¡ÖHyEVO¡×(https://www.horiba.com/jpn/automotive/products/detail/action/show/Product/hyevo-5078/)
¡ÖH2-ICE¡×³«Àß¼°¤ÎÍÍ»Ò
¥Û¥ê¥Ð¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー