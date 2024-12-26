À¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¤Î³¤ÍÎ»¶¹ü¤¬¿Íµ¤¡¡¹Åç¸©¤Ç³¤ÍÎ»¶¹ü¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È³«»Ï
¡¡³¤ÍÎ»¶¹ü¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÎ¹Î©¤Ä¿Í¡¢¸«Á÷¤ë¿Í¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦½ª³è»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥Üー¥È¥¯¥é¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖ±© ¿¿Áï¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÁòµ·¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹»³ ¿®¹°¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¹Åç¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê³¤ÍÎ»¶¹ü¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨2025Ç¯1·î4Æü9:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
À¥¸ÍÆâ³¤¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê³¤°è¤Î¤¿¤á¿Íµ¤¤Î»¶¹ü¥¨¥ê¥¢¤Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä³Ë²ÈÂ²²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¤ªÊè¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¿ÆÂ²¤¬±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¤ªÊè¤Î·Ñ¾µ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªÊè¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼«Á³Áò¤È¤·¤Æ³¤ÍÎ»¶¹ü¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤«¤é³¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢³¤ÍÎ»¶¹ü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¹ÒÃÏ¤òÁý¤ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤Ï¡¢ËÜ½£À¾Éô¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÆâ³¤¤Ç¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤¶á¹Ù¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ï¡¢Á¥¤òÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢³¤¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ä¡¢À¥¸ÍÆâ¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¡¦³¤°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»¶¹ü¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¤Î»Ü¹Ô·ï¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤¬19·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤Ï33·ï¤È¡¢1.73ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Î»¶¹ü¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤¬µòÅÀ¤ÎÁòµ·¼Ò¡¢¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¹Åç¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤êÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤´ÁêÃÌÂÐ±þ¤ä»¶¹ü¤Î»Ü¹Ô¤Ê¤É¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åç¥¨¥ê¥¢¡¡¥Á¥ãー¥¿ー»¶¹ü¥×¥é¥ó²Á³Ê²þÄê
¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¹Åç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤Ä¤¡¢°Ê²¼¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î¥Á¥ãー¥¿ー»¶¹ü¥×¥é¥ó²Á³Ê¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡Ã¹Åç¸©¡Ê±§ÉÊ¡Ë
¶â³Û¡ÃÊ¿Æü\297,000(ÀÇ¹þ)～¡¢ÅÚÆü½Ë\352,000(ÀÇ¹þ)～
¼õÉÕ³«»Ï¡Ã2025Ç¯1·î4Æü9:00¤è¤ê
Web¥Úー¥¸¡Ãhttps://blueoceanceremony.jp/ujina/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹»³ ¿®¹°
¡¡2022Ç¯¡¢¡Ú¹Åç¤Ç°ìÈÖ¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Áòµ·¼Ò¡Û¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È33Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¿¹»³Ê©¾¦¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¸©¹Åç»Ô¤ÈÊ¡»³»Ô¤òÃæ¿´¤ËÁòµ·¡¢Ê©ÃÅ¡¢ÊèÀÐ¡¢Îî±ñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤òÁ÷¤ëµ·¼°¤¬¡ÖÁòµ·¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ·¼°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ÎÎ¹Î©¤Á¤ò¸«Á÷¤ë³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¡ÍÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÌ¤¤À¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¤ÍÎ»¶¹ü¤ÏÂçÀÚ¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åç¸©¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢³¤¤È¿Í¡¹¤È¤ÎÀ¸³è¤¬Ì©ÀÜ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤ÍÎ»¶¹ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊÀ¼Ò¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿³¤ÍÎ»¶¹ü¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÇÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥¦¥¹¥Üー¥È¥¯¥é¥ÖÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯¤ªÊÌ¤ì¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡ÚÂåÉ½¡Û¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹»³ ¿®¹°
¡Ú½»½ê¡Û¡¡¡¡¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¿ÀÊÕÄ®Ê¿Ìî368
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛÁòº×»ö¶È¡¢ÊèÀÐÈÎÇä»ö¶È¡¢Îî±ñ´ÉÍý»ö¶È¡¢Ê©ÃÅ¡¦Ê©¶ñÈÎÇä»ö¶È¡¢Áòº×ÍÑÂ£ÅúÉÊÈÎÇä»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥Üー¥È¥¯¥é¥Ö¡¡ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥Üー¥È¥¯¥é¥Ö¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÖ±© ¿¿Áï
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò14¥¨¥ê¥¢ÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¼Ô¡Ú¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¹Åç¡Û¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤´Êó¹ð¤Ç¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ËÂ³¤¤¤Æ2¼ÒÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÍÍ¤Ï¹Åç¸©¤Ç²ÈÂ²Áò¤òÃæ¿´¤ËÁòµ·ÀìÌç¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤¹¡£°ìÆü°ìÁÈ¸ÂÄê¤Ç¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à³¤ÍÎ»¶¹ü¤È¤¤¤¦ÁòÁ÷ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤¯¤À¤µ¤ê¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ·ï¿ô¤¬Ç¯¡¹¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹Åç¸©¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¸©Æâ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î½Ð¹ÒÃÏ¤¬¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡¢º£¸å¤â³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¸µ´ë¶ÈÍÍ¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Òº£¸å¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥Üー¥È¥¯¥é¥Ö
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³¤ÍÎ»¶¹ü»ö¶È¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡ÖStory¡Ê¥¹¥Èー¥êー¡Ë¡×¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡Ö¤¨¤ó¤ÎÎ¹¡×¡¢²þÁò¡¦¤ªÊè¤Î°ú±Û¤·¥µ¥Ýー¥È¡Ö¤ªÊè¤Î°ú±Û¤·¡õÊè¤¸¤Þ¤¤¤¯¤ó¡×¤Î4¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Å¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¡¢´¶¼Õ¤ä¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ª³è¡¦ÁòÁ÷¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡¡¡2007Ç¯2·î15Æü
¡ÚÂåÉ½¡Û¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÖ±© ¿¿Áï
¡Ú½»½ê¡Û¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è½»µÈ1-16-13 ¥êー¥É¥·ー½»µÈ¥Ó¥ë3F
¡Ú½¾¶È°÷¡Û¡¡27Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡Ú£±¡Û µ¥Á¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥ì¥â¥ËーµÚ¤Ó¡¢³Æ¼ï¥¯¥ëー¥º¤Î´ë²è±¿±Ä
¡Ú£²¡Û ½ª³è»Ù±ç¡¢ÁêÃÌ¶ÈÌ³
¡Ú£³¡Û ¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä
¡Ú£´¡Û Î¹¹Ô¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Î¹¹Ô¶È
¡ÚURL¡Û¡¡¡¡https://hbclub.co.jp/