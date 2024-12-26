¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È¡¢CES2025¤Ë½ÐÅ¸ ºÇÀèÃ¼¤ÎSDV¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤È¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤òÅ¸¼¨
¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊAUTOCRYPT Co., Ltd.¡¢ËÜ¼Ò¡§´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶â ÆÁÞ¬/°Ê²¼¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î7Æü¤«¤é1·î10Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Îµ»½ÑÅ¸¼¨²ñ¡ÖCES2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎCES 2025¤Ç¡¢²¤½£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¶È²ñ¡ÊCLEPA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥È¥Ã¥×¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAutoCrypt CSTP¡×¤È³×¿·Åª¤ÊSDV¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¡ÊSDV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ñºÝµ¬À©¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖOEM¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ï°ìÄê¿å½à°Ê¾å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖAutoCrypt IVS¡×¡¢°Å¹æ²½¤ÈÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤ÊV2XÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖAutoCrypt V2X¡×¤È¼«Æ°¼Ö³«È¯¤ÎÉ¾²Á¥Õ¥§ー¥º¤ÇÀÈ¼åÀ¤òÁá´üÈ¯¸«¡¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤Ê¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAutoCrypt CSTP¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼ÖºÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤µ¤Þ¤Ï¡¢À§ÈóÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡×
Ì¾¾Î ¡§CES 2025
³«ºÅÆü»þ ¡§2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë~10Æü¡Ê¶â¡Ë
¼çºÅ ¡§Consumer Technology Association
²ñ¾ì ¡§Las Vegas Convention Center¡ÊLVCC¡Ë
¥Öー¥¹¾ðÊó ¡§West Hall #3674
¡Ö½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡×
1. ¥È¥Ã¥×¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿AutoCrypt CSTP¡ÊCybersecurity Testing Platform¡Ë
2024Ç¯¤ËCLEPA¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿AutoCrypt CSTP¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö³«È¯¤ÎÉ¾²Á¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ª¤è¤ÓÂÅÅöÀ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÈ¼åÀ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡¦ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¹¥È¥±ー¥¹¤Ï¹ñºÝ´ð½à¡ÊISO/SAE 21434¤Ê¤É¡Ë¤Ë½àµò¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖOEM¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¼ÖÎ¾¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(Autocrypt IVS)
¼ÖÎ¾ÆâÉô¤ÎÄÌ¿®¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡ÊSDV¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁýÂç¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£OEM¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬WP29¤ª¤è¤ÓISO/SAE 21434µ¬Äê¤Ë½àµò¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
3. V2X¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(AutoCrypt V2X)
¼Ö¼Ö´Ö¡ÊV2V¡Ë¡¢Ï©¼Ö´Ö¡ÊV2I¡ËÄÌ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë±¿¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°Å¹æ²½¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶Ç§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥Çー¥¿Ï³±Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥¢¤ÊV2XÄÌ¿®´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CLEPA¡Ê²¤½£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¶È²ñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLEPA¡Ê²¤½£¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¶È²ñ¡¢European Association of Automotive Suppliers¡Ë¤Ï¡¢²¤½£¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£CLEPA¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ºöÄó¸À¤äµ»½Ñ´ð½à¤ÎºöÄê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µÚ¤ÓMaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ ¼«Æ°¼ÖµÚ¤Ó¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÄÌ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢WP29µÚ¤ÓISO/SAE 21434¡¢IEEE 1609.2 ºÇ¿·µ¬³ÊÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥Õ¥êー¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊFMS¡ËµÚ¤Ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢À¤³¦ºÇÂç¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼çºÅ¡ÖTU-Automotive Awards¡×ºÇÍ¥½¨¼«Æ°±¿Å¾¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Â¾¡¢2021Ç¯¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥¢¥¸¥¢ÃíÌÜ¤Î100¼Ò¡¢2022Ç¯¡ÖCyberSecurity Breakthrough Awards¡×º£Ç¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾Þ¡¢¡ÖAutoTech Breakthrough Awards¡×ºÇÍ¥½¨¥é¥¤¥É¥Ø¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥×¥È³ô¼°²ñ¼Ò
japan@autocrypt.io
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.autocrypt.jp/