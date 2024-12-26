¡Øºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡Ù¤òÈ¯É½¡ª¡Ê50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¼çºÅ¡Ë
¡¡50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òindent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ø·Á Í¦µ¤¡¢°Ê²¼¡Öindent¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î5Æü¡Ê·î¡Ë～12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Nola¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØÆÉ½ñ»ö¾ð¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾®Àâ¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦webtoon¤Î£³ÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Øº£Ç¯°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡Ù¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Øºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡Ù¤òÈ¯É½¡ª¡Ê50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¼çºÅ¡Ë
¡ãÄ´ºº·ë²Ì³µÍ×¡ä
¡üºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¾®ÀâÉôÌç¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù
¡üºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù
¡üºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡webtoonÉôÌç¡Øº£À¤¤ÏÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù
¢£ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¾®ÀâÉôÌç¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡ÊÃø¡§µÜÅçÌ¤Æà¡¢È¯¹Ô¡§¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡Ù
¾®ÀâÉôÌç¤Î±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡ÊÃø¡§µÜÅçÌ¤Æà¡¢È¯¹Ô¡§¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×75ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âè39²ó¡ØÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡Ù¤ä2024Ç¯¡ØËÜ²°Âç¾Þ¡Ù¤Ê¤É¡¢15´§¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤¿ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¡ÖÀ®À¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥é¤ÎÀ³Ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡ÖÀ®À¥¤ÎÂæ»ì±¿¤Ó¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ÊÃø¡§Æü¸þ²Æ¡¢È¯¹Ô¡§¥Òー¥íーÊ¸¸Ë¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,800ËüÉô¡Ê¢¨2¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿äÍý¤ÎÍ×ÁÇ¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËèÇ¯¡¢°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾®Àâ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¡ÖÆÉ¤ß±þ¤¨¤È·Ú²÷¤µ¤¬ÀäÌ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè3°Ì¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤ß½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤Ç100ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê¢¨3¡Ë¤·¤¿¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¡ÊÃø¡§±«·ê¡¢È¯¹Ô¡§ÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè°ìÏÃ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤´Ö¼è¤ê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÂêºà¡¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤Ææ¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤ëÆâÍÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¾®ÀâÉôÌç
¢£ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÊÃø¡§Î¶¹¬¿¡¢È¯¹Ô¡§½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ù
¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤Î±É¤¨¤¢¤ëÂè£±°Ì¤Ï¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡ÊÃø¡§Î¶¹¬¿¡¢È¯¹Ô¡§½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×800ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Êª¸ì¹½À®¤«¤Ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡×¡ÖÃç´Ö´¶¤¬°î¤ì¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö°ìÆü¤Ç´û´©¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤Û¤ÉË×Æ¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡Ø°ÌòÎá¾î¤ÎÃæ¤Î¿Í～ÃÇºá¤µ¤ì¤¿Å¾À¸¼Ô¤Î¤¿¤á±³¤Ä¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÉü½²¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹～¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§ÇòÇß¥Ê¥º¥Ê¡¢¸¶ºî¡§¤Þ¤¤Ö¤í¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ç ¿¿°Í¡¢È¯¹Ô¡§°ì¿×¼Ò¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÌòÎá¾î¤ÎÎä¹ó¤Ê´é¤ÈÍ¥¤·¤¤´é¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤¬¸«»ö¡×¡Ö¸¶ºî¾®Àâ¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤äÀßÄê¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¸¶ºî¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Â¦¤ÎÁÐÊý¤ËÎÉ¤¤Áê¸ßºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤ÊÎã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢2024Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¢¨5¡Ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡ÊÃø¡§³©¸«²¼¡¹¡¢È¯¹Ô¡§½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´°·ë¤Þ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¥¹¥Ôー¥É´¶¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇ½ªÏÃ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡Ö¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç
¢£ ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡webtoonÉôÌç¡Øº£À¤¤ÏÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Kim Roah¡¢ºî²è¡§Mon,Antstudio¡¢È¯¹Ô¡§D&C Media Co.,Ltd.¡Ë
webtoonÉôÌç¤Î±É¤¨¤¢¤ëÂè£±°Ì¤Ï¡Øº£À¤¤ÏÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Kim Roah¡¢ºî²è¡§Mon,Antstudio¡¢È¯¹Ô¡§D&C Media Co.,Ltd.¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ËÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¡×¡Ö»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¯Î¬¤äÃÎÎ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤¬Á°À¤ÃÎ¼±¥Áー¥È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ö²èÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢À¤³¦Îß·×143²¯PV¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¡ÊÃø¡§Chugong¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡§Dubu (Redice Studio)¡¢È¯¹Ô¡§D&C Media Co.,Ltd.¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥«¥éー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿ÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³¨¤ÎºÙ¤«¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¡¢¡Ø°Ìò¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»à¤Î¤ß¡Ù¡ÊÃø¡§SUOL¡¢¸¶Ãø¡§Gwon Gyeoeul¡¢È¯¹Ô¡§D&C Media Co.,Ltd.¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ï¡ÖµÙºÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ËÆ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡¡webtoonÉôÌç
¤Ê¤ª¡¢indent¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î6·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖNola¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ÖNola¡×¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºÇÂç200ËüÄ¶¤Î¸¶ºî¤«¤é¡¢ºî²È¤¬¾¦¶È²½¤ò´õË¾¤¹¤ëÍË¾¤Ê¸¶ºî¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³Æ¥ìー¥Ù¥ë¤ØÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜµ¡Ç½¤òÄÌ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ØÌ¤·ÇºÜ¤ÎºîÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÌ¤³«Âó¤ÊºîÉÊ¤ÎÈ¯·¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢webtoon¤Ê¤ÉÇÞÂÎÌä¤ï¤º¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¸¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï¤´¼«Í³¤Ë°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸¸µ¤È¤·¤Æ²¼µ¤ÎÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¸µ¡§¡Øºî²È¤¬Áª¤Ö¡ª¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Òindent¡Ë
¢£ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Î¤´°ÆÆâ
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤¬¾ÜºÙ¤Ë¤·¤ë¤µ¤ì¤¿Åý·×¥Çー¥¿¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè :
https://indent.co.jp/contact
¢£Ä´ºº¥Çー¥¿³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡¡ ¡§2024Ç¯ÆÉ½ñ»ö¾ð¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÃÏ°è ¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§NolaÅÐÏ¿²ñ°÷
Í¸ú²óÅú¿ô¡§617¥µ¥ó¥×¥ë
Ä´ºº´ü´Ö ¡§2024Ç¯12·î5Æü(·î)～2024Ç¯12·î15Æü(Æü)
¼Âººµ¡´Ø ¡§³ô¼°²ñ¼Òindent
Ä´ººÊýË¡ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£¡ÖNola¡×¤È¤Ï
indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ°÷¿ô50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁÐÊý¤Ç¥Çー¥¿¤òÆ±´ü¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÊª¸ì¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤Î¼¹É®µ¡Ç½¡¢ÀßÄê»ñÎÁ¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎºîÀ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü Nola¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://nola-novel.com/
¡ü App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521
¡ü Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)
¢£³ô¼°²ñ¼Òindent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òindent(https://indent.co.jp/)
ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3¡¾6¡¾12¡¡¿ÀÅÄ»°ºêÄ®¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯10·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§³ø·Á Í¦µ¤
¢¨1¡Ëhttps://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/¡¡
¢¨2¡Ëhttps://herobunko.com/special/kusuriya/
¢¨3¡Ëhttps://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108454.php¡¡
¢¨4¡Ëhttps://mantan-web.jp/article/20241221dog00m200043000c.html¡¡
¢¨5¡Ëhttps://natalie.mu/comic/news/593101¡¡
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£