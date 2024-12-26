FPT¤ÈOKI¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹¡¡¹§×¢¡¢°Ê²¼ OKI¡Ë¤ÈFPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥É¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥¯¡ÊDo Van Khac¡Ë¡¢°Ê²¼ FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È¤Î¶¦Æ±Å¸³«¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£FPT¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤äÀè¿Ê¤ÎICTµ»½Ñ¤È¡¢OKI¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ASEAN½ô¹ñ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢OKI¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¡ÖÆü²¿®Â©(ÂçÏ¢)Í¸Â¸ø»Ê¡×¤È¡Ö²ÅÅµ¤Æð·ïµ»½Ñ(¹¾ÁÉ)Í¸Â¸ø»Ê¡×¤Î°ìÉô¤Î³ô¼°¤ò°ú¤¼õ¤±»ñËÜ»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êFPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈOKI¶¦Æ±¤ÇÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ±¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡ÖFPT OKI ÂçÏ¢¡¡Í¸Â¸ø»Ê¡×¡¢¡ÖFPT OKI ¾ï½£ Í¸Â¸ø»Ê¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
OKI¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë·ÐºÑ´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÂç¾æÉ×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2025¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î½ÅÍ×»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢³¤³°»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¤ò·Ç¤²¡¢³¤³°µòÅÀ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢À¤³¦30¥«¹ñ¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëIT¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢FPT¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢À®Ä¹¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂçÏ¢¤Ë¿·¤¿¤Ê³«È¯µòÅÀ¤òÀßÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬OKI¤ÎÃæ¹ñ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤Î°ìÉô¤Î³ô¼°¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´°õ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Êº¸¡§OKIÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹¡¡¹§×¢¡¢±¦¡§FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó FPT¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ SEVP [FPT ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ] ¥É¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥¯)
»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î³µÍ×
ËÜ»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢OKI¤ÈFPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¡§
¸½¹Ô»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯ÂÎÀ©¤Ë²Ã¤¨¡¢FPT¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³«È¯¡¦ÊÝ¼é¸úÎ¨¡¢¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Î»ëÅÀ¤ÇÁ´ÂÎºÇÅ¬²½¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³À¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
¡ü¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç:
FPT¤Î¹ÈÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢OKI¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³¤³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®
¡üÀè¿Êµ»½Ñ¼Ô¤Î¿Íºà¸òÎ®¤Î³ÈÂç¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®:
FPT¤¬¶¯²½¤¹¤ëÎÎ°è¡ÊÀ½Â¤¡¦¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¡¢À½ÉÊ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢AI¡¢ERP¡¢¤½¤ÎÂ¾DX´ØÏ¢µ»½Ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ëOKI¤Î¿Íºà¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¡£¤Þ¤¿¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë»ö¶È¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦·Ð±Ä¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê
¡ü¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð:
Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹
¿·ÂÎÀ©¤Î³µÍ×
¡ÚÂçÏ¢»ÔµòÅÀ¡Û
¡Ú¾ï½£»ÔµòÅÀ¡Û
OKI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§²ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ7ÈÖ12¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ ¹§×¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢EMS¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢¹©»ö¡¦ÊÝ¼é¡¦¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É
URL¡§https://www.oki.com/jp/
FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ5ÈÖ19¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー33³¬
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://fptsoftware.jp/
FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎICT¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëFPT¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢³¤³°¤ËÆÃ²½¤· IT »ö¶È¤òÃ´¤¦FPT¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÆüËÜÎ¾¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¦·ÐºÑ¡¦ÃÎ¼±¤Î¸òÎ®¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÂç¸Â¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢RPA¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢AI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢ERP¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FPT¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FPT¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー/IT¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Æ¥ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¶µ°é¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÉôÌç¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Î´Ö¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¡¢´ë¶È¤ª¤è¤ÓÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¡¢À½ÉÊ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹â21²¯700ËüUS¥É¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¿ô¤Ï4.8Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://fpt.com.vn/en
¡ü²ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÄÌ¾Î¤òOKI¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜÊ¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
OKI¡¡¹Êó¼¼¡¡e-mail¡§press@oki.com
FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡e-mail¡§ fjp.bd.contact@fpt.com