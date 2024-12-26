¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎNonagon Capital¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNonagon Connect¡×¤Ë£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬Web3¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è
SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3680¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡§Æâ»³¹¬¼ù¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¹çÆ±²ñ¼ÒNonagon Capital¡ÊËÜµò¡§ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡§²¬ËÜÏÂ»Î¡¢°Ê²¼Nonagon Capital¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖNonagon Connect¡×¤Ø¡¢£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬Web3¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤ÎWeb3¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¡ß¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Áー¥à¡ÖFunder Storm¡×¤ä2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖProof of Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î»ñËÜ¼çµÁ¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤ÆWeb3ÎÎ°è¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜ°Å¹æ»ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñÆâ¤Î¥ëー¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎµÄÏÀ¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±²òÀâÆ°²è¤ÎYouTubeÇÛ¿®¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÎWeb3´ØÏ¢¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ÈÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆWeb3¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.Nonagon Connect¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nonagon Capital¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Web3¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎWeb3¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ®¤¤Web3¶È³¦¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¡¢¥ê¥µー¥Á¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¸¦µæ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤¬Web3»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢Nonagon Capital¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖNonagon Connect¡×¤Ç¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤ä¥ì¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ¤ÎWeb3»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¼Ô´Ö¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã´ë¶È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È·Ð¸³¤òÍÜ¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.Web3¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î»²²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nonagon Connect¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÁí¹ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤ò¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¤Î»ëÅÀ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀìÌçÀ¤Î¹â¤µ¤Ë´óÍ¿¤·¡¢³î¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëNonagon Capital¤Î¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¶¯²½¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤Ï¡¢Nonagon Connect¤Î¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢º£¸å¡¢Web3¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ø¤Î»²²Ã¤äÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆNonagon Capital¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Nonagon Capital¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÃÎ¸«¤òÅö¼Ò¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â³èÍÑ¤·¹ñÆâ¤Ç¤ÎWeb3µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SMBCÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡ËµÈ²¬ ½¨Æó
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
»ö¶È¡§¾Ú·ô¶È
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.smbcnikko.co.jp/
Funder Storm¡§https://www.smbcnikko.co.jp/fs/
¹çÆ±²ñ¼ÒNonagon Capital
¹çÆ±²ñ¼ÒNonagon Capital¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nonagon Capital¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¼ç¤ÊµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎWeb3¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ¤È¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ò·Ò¤°¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Îµ¡Ç½¤òÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¢DeFi¡¢DAO¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥·ー¥É¡¦¥¹¥Æー¥¸¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËWeb3¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢º£¸å¤âÅê»ñ³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nonagon.xyz/
¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡¦¥ì¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://report.nonagon.xyz/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3680¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
ÆüÊÆ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥¢´ë¶È¡£SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤ÎÅê±Æ¤Ç¤¢¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤äÊóÆ»¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Web3¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÈHOTTO¡Ê¤Û¤Ã¤È¡Ë¡É¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Æü¡§2000Ç¯6·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡Æâ»³ ¹¬¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«°ìÃúÌÜ3ÈÖ11¹æ ÉÙ»Î¸«¥Ç¥åー¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥º5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL¡§https://www.hottolink.co.jp/