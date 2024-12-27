¹¤²¤ë¼ê´ÖÌµ¤·¡ª1Æü¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê±ðÈ©¤Ø¡£À°È©2ÂçÀ®Ê¬CICA¢¨1¡¦¥É¥¯¥À¥ßÇÛ¹ç¤ÎÂçÍÆÎÌ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¿·ÅÐ¾ì¡ª
È©ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ÇÈ©¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹MACCHIA LABEL /¥Þ¥¥¢¥ì¥¤¥Ù¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒJIMOS ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ø¥Ç¥¤¥êー¥Ï¥¤¥É¥éCH¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥¤¥êー¥Ï¥¤¥É¥éCH¥Þ¥¹¥¯¡Ù¤Ï¡¢CICA¢¨1¤ä¥É¥¯¥À¥ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ°È©À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ç¥¤¥êー¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£365Æü¡¢ËèÆü»È¤¤¤ä¤¹¤¤32ËçÆþ¤ê¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÄ¶¥é¥¯Àß·×¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¼ê·Ú¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë³ð¤¨¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î»ÈÍÑ¤Ç¥á¥¤¥¯¥Î¥ê¤ò¥¢¥Ã¥×¡¢Ìë¤Î»ÈÍÑ¤Ç¼¡¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈþÍÆÀ®Ê¬¤Î¿»Æ©¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¼ê·Ú¤Ê¥±¥¢¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê±ðÈ©¤Ø¡£
¢¨1 ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¤Î¤³¤È¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
1.¥µ¥Ã¤È¹¤¬¤ê¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¡ª¤È¤Ë¤«¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤´ÊÃ±Ááµ»¥Ñ¥Ã¥¯
ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¼ê·Ú¤µ¤¬½ÅÍ×¡£Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ã¡ª¥Ô¥¿¥Ã¡ªÄ¶¥é¥¯Àß·×¡£1Ëç¤º¤Ä¥µ¥Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤Ç¡¢²½¾Ñ¿å¸å¤ÎÈ©¤òÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤
2 À°È©2ÂçÀ®Ê¬CICA*1¡¦¥É¥¯¥À¥ßÇÛ¹ç¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤È©¤Ø
È©¤ÎÊÝ¸î¡¦ÊÝ¼¾¡¦È©¹Ó¤ìËÉ»ß¡¦¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëCICA*1¡¦¥É¥¯¥À¥ßÇÛ¹ç¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*2¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ê¤É¸·ÁªÈþÍÆÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤·¡¢
È©¤òÀ°¤¨¤Ä¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤ä¥Ï¥ê¥±¥¢¤â³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
*1 ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹ *2 ¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
3. È©¤ËÍ¥¤·¤¤6¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý
È©¤ËÍ¥¤·¤¤6¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý¡ÊÃå¿§ÎÁ¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÐÌý·Ï¹ÛÊªÌý¡¢¥á¥ó¥Èー¥ë¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ©ÁÛ¤¤Àß·×¡£
4. ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ïー¥Ð¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¹á¤ê¤ÇËèÆü¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¼«Ê¬¤ÎON/OFF¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½À¤é¤«¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¼«Á³¤Ê¹á¤ê¡£
¥È¥Ã¥×¤«¤é¥Ùー¥¹¤Ø¡¢3ÃÊ³¬¤Î¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤¬ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§¥Ç¥¤¥êー¥Ï¥¤¥É¥éCH¥Þ¥¹¥¯
¡¦¾¦ÉÊ¼ïÊÌ¡§¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯
¡¦¾¦ÉÊÍÆÎÌ¡§32ËçÆþ¤ê
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,000±ß(ÀÇÈ´) 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡²ñ°÷²Á³Ê¡§2,700±ß(ÀÇÈ´) 2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡Äê´ü²Á³Ê(2¸Ä¥»¥Ã¥È)¢¨¡§4,800±ß(ÀÇÈ´)
5,280±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä
¢¨Äê´ü¤Ï2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー¥Ï¥¤¥É¥éCH¥Þ¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cev.life/r/prchmask/