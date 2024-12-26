¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ÛËèÆü100±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¡ªW¥Á¥ã¥ó¥¹!!´ü´ÖÃæ5²ó°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ÇºÇÂç2Ëü±ßÁêÅö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¤¦¤Á¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¥È¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¡Ê°Ê²¼¡§¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢100±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËèÆü¤â¤é¤¨¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,200Å¹¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Ê§¤¤¤Ç300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò5²ó°Ê¾å¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç20,000±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1Æü1²ó¡¢´ü´ÖÃæ¹ç·×¤Ç500±ßÁêÅö¤Þ¤Ç¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡©¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª100±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËèÆü¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¡¡¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤¿¤À¤Î½¬´·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö2024Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢£µ³ä¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡Ê¿Þ2¡Ë¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¼ÂºÝ¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Æー¥¸2024Ç¯¤ªÇ¯¶ÌÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢15ºÐ¤«¤é20ºÐ¤ÎÃË½÷¤Ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ3¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë
¡¡¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÇÉ¡×¤¬Â¿¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥É·èºÑ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢2024Ç¯¤Î¥³ー¥É·èºÑ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬68¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¬Íß¤·¤¤¤±¤ì¤É¼ÂºÝ¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â¾ò·ïÃ£À®¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥É·èºÑ¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤È½ÐÈñ¤ÎÁý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Þ£±
¿Þ£²
¿Þ£³
¿Þ4
¡Ê¢¨1¡Ë½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¢¥¤¡Ö2024Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®
¡Ê¢¨2¡Ë½ÐÅµ¡§¡Ö¥¤¥ó¥Æー¥¸¡¡2024Ç¯¤ªÇ¯¶ÌÄ´ºº¡×2023Ç¯12·î27Æü¸ø³«µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®
¡Ê¢¨3¡Ë½ÐÅµ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡Ö·èºÑÆ°¸þ2024Ç¯¾å´üÄ´ºº¡×
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
£±.ËèÆü¤â¤é¤¨¤ë¡ª100±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Ê§¤¤¤Ç300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1Æü1²ó¡¢100±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê1Æü1²ó¡¢´ü´ÖÃæ¹ç·×¤Ç500±ßÁêÅö¤Þ¤Ç¡Ë
£².ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Ê§¤¤¤Ç300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò5²ó°Ê¾å¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×21,100Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
1Åù¡§20,000±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê100Ì¾¤µ¤Þ¡Ë
2Åù¡§5,000±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1,000Ì¾¤µ¤Þ¡Ë
3Åù¡§500±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê20,000Ì¾¤µ¤Þ¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¤¿¤Ð¤³¡¢POSA¥«ー¥É¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¡¢Âå¹Ô¼ýÇ¼¡¢¡¢ÀÚ¼ê¡¢°õ»æÅù¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤Ï£±.¤ÏÂ¨»þÉÕÍ¿¡¢£².¤Ï2025Ç¯2·î²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÊÄè¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹Ëô¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸URL¡§
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2412_famipay-otoshidama_cp_6ck5fhv.html
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥»ー¥ë¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤È°ìÉô¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëSweets¤¬¤É¤ì¤Ç¤â£²¸Ä¹ØÆþ¤Ç30±ß°ú¤¡ª
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë Sweets¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë Sweets PREMIUM¤Î¥Þー¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò2¸Ä¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢30±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë Sweets¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë Sweets PREMIUM¡×¤Î¥Þー¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ä³Æ¼ï
£².¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥¹12¼ïÎà¤È¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×4¼ïÎà¤¬¤ª¥È¥¯¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥¤¥¹12¼ïÎà¤ò2¸Ä¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¹ç·×¶â³Û¤è¤ê50±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤Î4¼ïÎà¤ò2¸Ä¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¹ç·×¶â³Û¤è¤ê100±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡ã¥¢¥¤¥¹12¼ïÎà¡ä
¤¿¤Ù¤ëËÒ¾ì¥ß¥ë¥¯¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥óÇ»»Ý¥ß¥ë¥¯¥Ð¥Ë¥é¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ð¥Ë¥é¥â¥Ê¥«¡¢¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¦¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥à¥Ðー¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ë¥é¥Ðー¡¢¤®¤Ã¤·¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ðー¡¢¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥³ー¥ó¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡õ¥Á¥ç¥³¡¢¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥³ー¥ó¡ÊÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥ë¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×Ä¶¥Ð¥Ë¥é¡¢Àã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡¢£Ð£Á£Ò£Í¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー
¡ã¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×4¼ïÎà¡ä
¥Ð¥Ë¥é¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¢¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥à
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¾ÜºÙ
¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤â·èºÑ¤â¡£ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤ª¥È¥¯¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¢¥×¥ê
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
1 .¥¹¥Þ¥Û·èºÑ
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ(ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー)¤Ë¤è¤ëÊØÍø¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¼Â¸½
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¶â³Û200±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È1±ßÁêÅö¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2 .d¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡¢V¥«ー¥É¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥ÉÏ¢·È
¡¡¡Öd¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡ÖV¥«ー¥É¡×¤Î¤¦¤Á¤ª¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤òÏ¢·È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢200±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤µ¤é¤Ë¤¿¤Þ¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¿ï»þ¼Â»Ü¡£
¢¨°ìÉô¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3 .¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤ªÇã¤¤ÆÀ´ë²è
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¶âÃÍ°ú¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ
¢¨´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4 .¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡Ëè·î¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¡£°ìÉô¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¥áー¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÍ§Ã£¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5 .¥¹¥¿¥ó¥×¡õ¥²ー¥à
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþËè¤Ë¤¿¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ë¥²ー¥à¤Ê¤É³Ú¤·¤¤´ë²è¤ò¿§¡¹¤´ÍÑ°Õ¡£
6 .ÅÅ»Ò¥ì¥·ー¥Èµ¡Ç½
¡¡¤ªÇã¤¤ÊªÆâÍÆ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥·ー¥È¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡¢·èºÑ¸å¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
7 .²ó¿ô·ô
¡¡¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö²ó¿ô·ô¡×¥µー¥Ó¥¹(¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥Õ¥§¾¦ÉÊÅù)¡£
¹ØÆþ¤·¤¿²ó¿ô·ô¤Ï¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÍ§Ã£¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
8 .¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤¬²ÄÇ½
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¸½¶â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ÞT¥«ー¥É(¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É)¡¢JCB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Æ¥«ー¥É¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¥Á¥ãー¥¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
9.¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Íâ·îÊ§¤¤
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥Á¥ãー¥¸¤Î¶â³Û¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞËè¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤Íâ·îÊ§¤¤¤Î¤´ÍøÍÑÏÈÆâ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
10.¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È°Ê³°¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤·èºÑ
¡¡¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¡¢°û¿©Å¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¤ªÅ¹¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤ÎEC¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
11.¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤ÀÁµá½ñÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹
¡¡¤´¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¾å¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12.¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤ ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«ー¥É
¡¡¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤«¤é¡¦¤¹¤°¤Ë¡×È¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÇ¯²ñÈñ¡¦È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤ÎJCB¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ã¥Ú¡×
¥¯¥Þ¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¾ïÏ¢¡£À³Ê¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤À¤¬¡¢¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤òÁáÂ®¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£