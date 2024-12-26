³«È¯ÂÎÀ©¤Þ¤ë¤´¤ÈÆ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥¹¥¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¸µµ±¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¹âÀºÅÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤é³«È¯ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò2024Ç¯12·î25Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ»Ù±ç¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯´Ä¶À°È÷¡¢¤µ¤é¤Ë3¥ö·î´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¡ÖÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¡×¤Ç¤´Äó¶¡¡£¡ÈÂ¨ÀïÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³ÎÊÝ¡É ¤È ¡È¥â¥À¥ó³«È¯ÂÎÀ©¤ÎÆ³Æþ¡É¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë³«È¯¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡¦ºÎÍÑ¶¥Áè¤Î·ã²½¡¦DX¿ä¿Ê¤ÎÃÙ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¿·¤ÎAI¤ä¥¹¥¯¥é¥à³«È¯¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¼ÒÆâ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤ÎÀ°È÷¤äÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢ºÎÍÑ¶¥Áè¤Î·ã²½¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡¦´Ä¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡£¡Ö¥¹¥¯¥é¥à¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇÂ®¡¦ºÇÅ¬¤ÊÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/startup/engineer
»ñÎÁÀÁµá¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/companies/inquiry
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤´Í½Ìó¡§https://timerex.net/s/admin_1bf1_b7ba/91df4a64/
(https://timerex.net/s/admin_1bf1_b7ba/91df4a64/)
¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. Í¥½¨¤Ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¥¹¥Ôー¥É³ÎÊÝ¡§AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò³èÍÑ
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎÍ×·ï¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸õÊä¤òÃê½Ð
- ¡Ö¼ÒÌ¾¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤è¤ê¤â¡Ö°Æ·ïÆâÍÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ÇÆ°¤¯¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÂ¨ÀïÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ¡ÜÆÈ¼«³«È¯¥Äー¥ë¡ÖScrumLite¡×¤Ç³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¥â¥À¥ó²½
- ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¼êË¡¡¦¥¹¥¯¥é¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¥Äー¥ë¡ÖScrumLite¡×¤òÄó¶¡¡£
- ¥¹¥×¥ê¥ó¥È±¿±Ä¡¢¥Ç¥¤¥êー¥¹¥¯¥é¥à¡¢KPT¡ÊKeep¡¦Problem¡¦Try¡Ë¤Ê¤É¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥àÌ¤·Ð¸³¤Î¥Áー¥à¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
3. AI³«È¯»Ù±ç´Ä¶¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡§Amazon Q Developer + ÆÈ¼«»Ù±ç¥Äー¥ë
- ¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä²þÁ±¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦À¸À®AI¡ÊAmazon Q Developer¡Ë¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì´Ä¶¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¡£
- ±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤âÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢¤¹¤°¤ËAI¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¡£ ºî¶È¸úÎ¨¤È¥³ー¥É¤ÎÉÊ¼Á¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
4. 3¥ö·î´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¼«Áö¤¹¤ë³«È¯ÁÈ¿¥¡É¤ò¼Â¸½
- Åö¼ÒCEO¡¦CTO¤¬½µ¼¡¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊý¿Ë¤äµ»½ÑÅª·èÄê»ö¹à¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
- ¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ¤äAI³èÍÑ¤ò¡Ö¼ÂºÝ¤Î³«È¯¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼ê¸ü¤¯°Ü´É¤·¡¢3¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¼«Áö²½¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
5. Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ï¡È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ã±²Á¤Î¤ß¡É¤ÇOK
- ¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ»Ù±ç¤äAI´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡¢3¥ö·î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤ÏÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¡£
- ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î·î³ÛÊó½·¡Ê½à°ÑÇ¤·ÀÌó¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤ò°ìµ¤¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/startup/engineer
»ñÎÁÀÁµá¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/companies/inquiry
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤´Í½Ìó¡§https://timerex.net/s/admin_1bf1_b7ba/91df4a64/
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦CTO
- ¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë
- Àµ¼Ò°÷¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢¶¥¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤
- ¥¹¥¯¥é¥à¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈºÇ¿·¡É¤Î³«È¯ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦³«È¯¥êー¥Àー
- ¼ÒÆâ¤ËºÇ¿·¤ÎAI³«È¯¤ä¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ÎÃÎ¸«¤¬¤Ê¤¤
- ³°Ãí¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¼ÒÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤
- ¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¨ÀïÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤
DX¿ä¿Ê¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Áー¥à¥Ó¥ë¥É¼êÃÊ¤òÌÏº÷Ãæ¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- ¼«¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤
- ¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
Æ³Æþ¥¤¥áー¥¸¡¦Æ³Æþ»öÎã
»öÎã¡§AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê4¥ö·î¤Ç¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¡Ë
¡¡1. ¸½¾õÊ¬ÀÏ¡§Í×·ïÄêµÁ¤ä³«È¯¥´ー¥ë¤òÌÀ³Î²½
2. ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡§
É¬Í×¥¹¥¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ê£¿ôÌ¾¤òAI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¸õÊäÃê½Ð
3. ¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ + AI³«È¯´Ä¶À°È÷¡§
Amazon Q Developer¤ÈÆÈ¼«»Ù±ç¥Äー¥ë¤ÇAI¤ò³èÍÑ
4. 3¥ö·î´Ö¥³¥ó¥µ¥ë»Ù±ç¡§
½µ¼¡MTG¤ÇCEO¡¦CTO¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¼Áö¡¢µ»½ÑÁªÄê¤äÍ×µáÄêµÁ¤ò¥µ¥Ý ー¥È
5. ¼«Áö²½ + ËÜ¥ê¥êー¥¹¡§
Ã»´ü´Ö¤ÇËÜÈÖ¥ê¥êー¥¹¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢¥Áー¥à¤¬¥¹¥¯¥é¥à±¿±Ä¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²ó¤»¤ëÂÎÀ©¤Ë
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/startup/engineer
»ñÎÁÀÁµá¡§https://it.skillbridge.co.jp/freelance/companies/inquiry
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤´Í½Ìó¡§https://timerex.net/s/admin_1bf1_b7ba/91df4a64/
¥¹¥¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍºàÃç²ð¡¦M&AÃç²ð¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤äÆÈ¼«AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Þー¥¯¡×¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·µ»½Ñ¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¡È¥â¥À¥ó³«È¯¤ÎÉáµÚ¡É¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¸µµ± - ÀßÎ©¡§2023Ç¯11·î29Æü
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÀ¾¼Æ1-7-13
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ä³«È¯»Ù±ç¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://skillbridge.co.jp/
¢§ÂåÉ½¡¦¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー
CEO¡§º´Æ£ ¸µµ±
Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëÆ³Æþ»Ù±ç¤äÀ¸À®AI¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆÃµö¼èÆÀ¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
CTO¡§Á°ÅÄ µ®¹¥
Âç¼ê´ë¶È¤Ø¤Î¥¹¥¯¥é¥àÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¡¢Ruby¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸¦½¤¤òÎòÇ¤
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥¹¥¯¥é¥à¡¦AI³èÍÑ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯ÂÎÀ©¤Î¡È¤Þ¤ë¤´¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡É¤ò¡¢¥³¥¹¥È¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢AI¡ß¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆDX¿ä¿Ê¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Î³«È¯¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¹¥¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§º´Æ£
E-mail¡§support-team@skillbridge.co.jp
Web¥µ¥¤¥È¡§https://skillbridge.co.jp/