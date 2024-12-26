¥Õ¥©¥ë¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¥Õ¥©¥ë¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²°Âå ¹À»Ò¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡ÖSaaS·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÃì¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¸¡º÷µ»½Ñ¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡¢°ìÊý¡ÖSaaS·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ïµ»½Ñ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¡ÖÍã¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¾ì¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò·Þ¤¨¡¢£²¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢½ÀÆðÀ¤È³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
¡þ¥Õ¥©¥ë¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÄÂç¡¦Ê£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÃê½Ð¤¹¤ë¸¡º÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò´ðÈ×¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤äÀìÌç¾¦¼Ò¡¢EC»ö¶È¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡ËÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¡£Î¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¾¦ÉÊÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öweb¥³¥Í¥¯¥È¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SaaS·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡¢Âç¼ê¡¦Ãæ·øÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤äÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡¢²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¾å¹â¡¦¸ÜµÒ¿ô¤òÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥Õ¥©¥ë¥·¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºâÌ³´ë²è¼¼
¥áー¥ë¡§forcia_ir@forcia.co£í
IR¥µ¥¤¥È¡§https://www.forcia.com/ir/