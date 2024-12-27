¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªÍ·¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª½ÕµÙ¤ß¤Ë¥È¥ß¥«¤È¥×¥é¥ìー¥ë¤¬BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥È¥ß¥«¤È¥×¥é¥ìー¥ë¤¬BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥È¥ß¥«¤È¥×¥é¥ìー¥ë¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë～4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢BOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ëµðÂç¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¤Ê¤ÉÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì¡×¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in FUKUOKA¤Î¤ß¤É¤³¤í¡ª
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡ª¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡
¡Ö¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×
¿·´´Àþ¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¡Ö¾®¤µ¤ÊÆ§ÀÚ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾®¤µ¤ÊÆ§ÀÚ¡×¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ö¥È¥ß¥«¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥ß¥«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¹¥¤¤Ê¥È¥ß¥«¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤Ê¡©
¡Ö¤»¤¤¤½¤¦¤·¤ã¤Ë¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤è¤¦¡ª¡×
¤»¤¤¤½¤¦¤·¤ã¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Üー¥ë¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¢¤½¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡ª
¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ëµðÂç¥¸¥ª¥é¥Þ¡×
¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª³Ú¤·¤¤¥¸¥ª¥é¥Þ¤À¤è¡ª
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¤Ç¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¼Ö¼ï¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ß¥«ÁÈÎ©¹©¾ì¡×1²ó900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ß¤Î¹¥¤¤Ê¼Ö¼ï¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁª¤Ü¤¦¡ªÁª¤ó¤À¤é¡Ö¥«¥·¥á¥Þ¥ó¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡ª
¡Ö¥È¥ß¥«¤Ä¤ê¡×1²ó600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤ê¤¶¤ª¤ò»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥È¥ß¥«¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª
¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¡×1²ó900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹¥¤¤Ê¥ìー¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¥×¥é¥ìー¥ë¤òÁö¤é¤»¤è¤¦¡ª¤¦¤Þ¤¯¥´ー¥ë¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤«¤Ê¡©
Â¾¤Ë¤â¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÇ°¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¼¼Â¤Î¡Ö¥È¥ß¥«¡¦¥×¥é¥ìー¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://e-zofukuoka.com/news/space/2024122729288/
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆþ¾ì·ôÈÎÇäÃæ¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/312_1_7215b23724e38bcc4624595627c11666.jpg ]
²ñ¾ìÆâ¤Îº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢²¼µ¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤ÏÆü»þ»ØÄêÀ©¤Ç¤¹¡£
ÅÚÆü¡¦½Ë¤Ï½ªÆü¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°9»þ～12»þÆþ¾ìÊ¬
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤ÎÆþ¾ì»þ´Ö¤ò¤´»ØÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ticket.e-zofukuoka.com/#/order?id=AH3DFUWNHDKKVYSKE54QW0ETSYOR1PKO6R9YWHPGOL6Z53W8BMS3GMFTN4FUUYTW)¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/312_2_ab60d0af984804a562339927ecce25d3.jpg ]
¡ü¥È¥ß¥«¤È¤Ï
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¤Ï1970Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñÀ½¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¹ñ»º¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡¢º£¤Ç¤Ï3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×1,170¼ï°Ê¾å¤Î¼Ö¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï7²¯4,500ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥«¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤«¤éÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤Êý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤â¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
¡ü¥×¥é¥ìー¥ë¤È¤Ï¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë
¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÅ´Æ»´á¶ñ¤Ç¡¢3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Î¸¶·¿¤Ï¡¢¶âÂ°¤äÌÚ¤Î´á¶ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿1959Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¿·ÁÇºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î´á¶ñ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯µ¥¼Ö¡¦¥ìー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¾ÝÄ§Åª¤ÊÀÄ¤¤¥ìー¥ë¤Ï¡¢Åö»þ²ÈÂ²¤¬ÃÄ¤é¤ó¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¡×¤Î¾å¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬³Ê¤Ï60Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¥ìー¥ë¤ÈºÇ¿·¤Î¥ìー¥ë¤ò·Ò¤²¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¿È¶á¤Ç¤¢¤êÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÅ´Æ»¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÁÏÂ¤ÎÏÅù¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¤Þ¤¿¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°é¤à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Îß·×1,994¼ïÎà¡¢1²¯8,776Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2024Ç¯3·îËö¸½ºß)¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡Ê¥Ü¥¹¥¤ー¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¤È¤Ï
2020Ç¯7·î¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à²£¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ê£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ó¥ë¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Ê¡²¬ - SBI¾Ú·ô¡×¤äÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤ò´Þ¤à¡ÖÀä·Ê3·»Äï SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-6¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÎÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅâ¿ÍÄ®¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ15Ê¬À¾Å´¥Ð¥¹¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¡×²¼¼ÖÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00～20:00¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TEL¡§092-400-0515¡Ê10:00～17:00¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://e-zofukuoka.com/