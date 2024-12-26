¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û¡Ö¤½¤é¤Á±þ±çÂç»È¡×Îë°æµ®Ç·¤µ¤ó½Ð±é¡ªËÌ³¤Æ»¡¦¶õÃÎÃÏ°è¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë

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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=7W8hxOkcQ1o ]
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[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=gwyzyNdvvnA ]
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[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=RXX2cWomfDI ]
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[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=6_OtTqZKmq0 ]
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[Æ°²è8: https://www.youtube.com/watch?v=kw4nrUwQpDQ ]
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