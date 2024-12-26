¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥·¥êー¥ºC¤ÇÌó40²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¥²¥Î¥àÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÉÊ¼ï²þÎÉµ»½Ñ¡ß¥¹¥Þー¥ÈÍÜ¿£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇßÀî ÃéÅµ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºC¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÃæ¿®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢CBC¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬³ô¼ç¤È¤·¤Æ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢Mizkan¡¢ºêÍÛ¸®¡¢¥è¥·¥³¥ó¡¢¤¤¤è¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Áí³Û30.2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢µþÅÔÃæ±û¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤«¤é¤ÎÍ»»ñÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢Áí³Û10.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºC¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£Áí³Û¤Ï40.7²¯±ß¡¢Îß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤Ï67.1²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¹â²¹ÂÑÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿ÉÊ¼ï²þÎÉ¤Î¿ä¿Ê¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¤ª¤è¤Ó¸¦µæ³«È¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥·¥êー¥ºC¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ú¼õÀè
´ûÂ¸³ô¼ç
¡¦Ãæ¿®¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¡¦SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¡¦CBC
¿·µ¬³ô¼ç
¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
¡¦Mizkan
¡¦ºêÍÛ¸®
¡¦¥è¥·¥³¥ó
¡¦¤¤¤è¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¡ãÍ»»ñ¡ä
¡¦»°°æ½»Í§¶ä¹Ô
¡¦µþÅÔÃæ±û¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡¦µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë
¥·¥êー¥ºC¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ç¤Ê»ñ¶âÍÑÅÓ
- ¹â²¹ÂÑÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿ÉÊ¼ï²þÎÉµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐ±þÉÊ¼ï¤Î¸¦µæ³«È¯
- ÉÊ¼ï²þÎÉ¤ÎÂÐ¾ÝÉÊ¼ï¤ª¤è¤Ó¿·µ¬ÆÃÀ¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯
- ¾åµ¤ÎÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿»î¸³¤ª¤è¤Ó¿Íºà¤ÎºÎÍÑ
ËÜ·ï¤ÎÇØ·Ê
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¤«¤Ä¤Æµù³Í¤Ç¤¤¿µû¤¬³Í¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½¾ÍèÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÜ¿£µû¤¬°é¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¹â²¹ÂÑÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿ÉÊ¼ï²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â²¹¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëµû¼ï¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉÊ¼ï²þÎÉµ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Êµû¼ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢¿å»º»ö¶È¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¡¢¡È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤è¤ë¿å»º¶È¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ³«È¯¤äÎÌ»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»Ö¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿9¼Ò¤È¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Àî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÌÚ²¼À¯¿Í½Ú¶µ¼ø¡¢¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê¤Î²È¸Í·ÉÂÀÏº¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¥·ー¥º¤ò¥³¥¢¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¶¹âÂ®¤ÎÉÊ¼ï²þÎÉ¤È¥¹¥Þー¥ÈÍÜ¿£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤Âå¿å»ºÍÜ¿£¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡ÊSDGs 2ÈÖ¡§µ²²î¤ò¥¼¥í¤Ë¡Ë¡×¤ä¡ÖÆüËÜ¤Î¿å»º¶ÈºÆ¶½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î»º¶ÈÁÏ½Ð¡ÊSDGs 8ÈÖ¡§Æ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡Ë¡×¡¢¡Ö³¤ÍÎ±øÀ÷¤ÎËÉ»ß¡ÊSDGs 14ÈÖ¡§³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤í¤¦¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥²¥Î¥àÊÔ½¸Æ°Êª¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²Ä¿©ÉôÁýÎÌ¥Þ¥À¥¤¡Ö22À¤µªÂä¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¹âÀ®Ä¹¥È¥é¥Õ¥°¡Ö22À¤µª¤Õ¤°¡×¡¢¹âÀ®Ä¹¥Ò¥é¥á¡Ö22À¤µª¤Ò¤é¤á¡×¤ò¾å»Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://regional.fish/