¡ã3ºþ½ÐÍè¡ä888¿§¤òÌÖÍå¡ª¿§¤ä¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ªÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¢ö¡Ø¿§¤ÎÌ¾Á°¤È¸ÀÍÕ¤Î¼Åµ 888¡Ù
Åìµþ½ñÀÒ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é2022Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ø¿§¤ÎÌ¾Á°¤È¸ÀÍÕ¤Î¼Åµ 888¡Ù¡£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2024Ç¯12·î¤Ë½ÅÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÀâ
ÆüËÜ¤Î¿§¤äÀ¤³¦¤Î¿§¡ÄÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿§¤ÎÊª¸ì¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢
¾®Àâ¡¦²Î»ì¡¦Âæ»ì¡¦¥¥ã¥é¡¦ÉÊÌ¾¡¦¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¡¢
ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿§¤ÎÌ¾Á°¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§¤ä¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦Á´¤Æ¤Î¿Í¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢
Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¡£
¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¿§¤ä¿§¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò³Ø¤Ù¡¢À¤³¦´Ñ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
<¤³¤ÎËÜ¤Î8¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È>
¢¡Á´888¿§¤ò·ÏÅýÊÌ¤ËÌÖÍå¤·¤¿¡¢°ìÀ¸»È¤¨¤ë ¿§¤Î¼Åµ¡£
¢¡A5ÊÑ·Á¤Î²£Ä¹¤ÎÈ½·¿¤Ç¡¢³«¤¤ä¤¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤!
¢¡JIS(ÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê)¤Î269¿§¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£
¢¡Á´¿§¤ËCMYK¿ôÃÍ¤òÉ½¼¨¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê¿§¤Îº¹°Û¤ò¿ôÃÍ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë!
¢¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢¡²òÀâ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤ë¡£
¢¡¿§¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¯¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¢¡320¥Úー¥¸¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÇËþÂÅÙÂç¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡ÖÌ¾Á°¡×¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ°¿¢Êª¤äÊª¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¡×¡Ö¸Æ¾Î¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ËèÆü¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿§¡×¤Ë¤â¡¢ÀÖ¡¦²«¡¦ÎÐ¡¦ÀÄ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¿§ºÌ¸ì¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÌ¾Á°¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢269¤ÎJIS´·ÍÑ¿§Ì¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¿§¡¢À¤³¦¤Î¿§¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ê¤É¡¢Á´888¤Î¡Ö¿§¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò12¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿§¡×¤ä¡Ö¿§¤ÎÌ¾Á°¡×¤ÎÍ³Íè¤äÊª¸ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿§¸«ËÜ¤Ç¤Ï¿§¥¤¥áー¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿§¤ß¤Îº¹°Û¤ò¿ôÃÍ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿§¤òÀµ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Æ±¤¸¿§¤Ç¤â¡¢»þÂå¤ä¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¿§¤Î¸«¤¨Êý¡×¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä¸÷¤Î¾õÂÖ¡¢»ëÎÏ¡¦¿§³Ð¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌÜ°Â¡×¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¡Ö¿§¤ÎÀ¤³¦¡×¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë
ÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
²«·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
ÎÐ·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
³¥·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
¥Æー¥ÞÊÌ¡¦¿§¤ÎÌ¾Á°
´Æ½¤¼Ô¾ðÊó
ºù°æ µ±»Ò¡¡¥µ¥¯¥é¥¤ ¥Æ¥ë¥³
Åìµþ¥«¥éー¥º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÆüËÜ¿§ºÌ³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢¿§ºÌ¸¡Äê¶¨²ñÇ§Äê¿§ºÌ¹Ö»Õ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£
¿Í¤ËÌòÎ©¤Ä¿§ºÌ¤ÎÄó°Æ¡¢´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸¦½¤¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î¿§ºÌ³Ø¹Ö»Õ¡¢¿§ºÌ¶µºà¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¿§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£
2014Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñ²Èµ¬³Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊNCS¡Ë¤ÎÇ§Äê¹Ö»Õ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿§ºÌ¤äÇÛ¿§¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ØÇÛ¿§¥¢¥¤¥Ç¥¢¼êÄ¡¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ï¡¢Îß·×37ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Á´À¤³¦¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
<¹½À®>
Chapter1_ÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter2_Üô·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter3_²«·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter4_ÎÐ·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter5_ÀÄ·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter6_»ç·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter7_Ãã·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter8_Çò·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter9_³¥·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter10_¹õ·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter11_¶â¶äÆ¼·Ï¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
Chapter12_¥Æー¥ÞÊÌ¡¦¿§¤ÎÌ¾Á°
<³µÍ×>
¡Ø¿§¤ÎÌ¾Á°¤È¸ÀÍÕ¤Î¼Åµ 888¡Ù
¢£ºù°æµ±»Ò¡¿´Æ½¤
¢£Äê²Á2,640±ß¡ÊËÜÂÎ2,400±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£A5ÊÑ·¿È½²£¡¦320ÊÇ
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81570/
Åìµþ½ñÀÒ³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ½ñÀÒ¤Ï1909(ÌÀ¼£42)Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ö¶µ°é¤ÈÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸ÄÀÅª¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñÈ¯¹ÔÉô¿ô¤¬ºÇÂ¿¤Î¶µ²Ê½ñ¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¶µ°éÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¶µ°éÁí¹ç¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¢³ØÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÉ¾²Á»ö¶È¡¢°ìÈÌ½ñÀÒ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¶µ°é¤ÈÊ¸²½¤Ë·¸¤ëÉý¹¤¤»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£