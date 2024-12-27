¾¾ºäÂçÊå¡¢Í°°æ½¨¾Ï¤Ê¤É¹ë²Ú¹Ö»Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡ªÌîµå¶µ¼¼³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¿¥¯¥È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û °ìÍµ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖGRAFARE¥¸¥å¥Ë¥¢Ìîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âÁá°ðÅÄÂç³ØÅìÉú¸«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ °ÂÉô°ëÍºµÇ°Ìîµå¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢À¾Åìµþ»Ô¡¦¾®Ê¿»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾®³Ø¹»5¡¦6Ç¯À¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°ìÎ®¤Î¸½Ìò¡¦¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö»Õ¿Ø¤Ï¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿¤µ¤ó¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¸ÅÌÚ¹îÌÀ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò¥×¥íÁª¼ê¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤µ¤ó¤¬½¸·ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤»ØÆ³¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¾¾ºä¤µ¤ó¡¢´Û»³¤µ¤ó¡¢Í°°æ¤µ¤ó¤Î¡È3Ì¾¤ÎÅê¼ê¿Ø¡É¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç°ìÎ®¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¾¾ºä¤µ¤ó
¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ°°æÅê¼ê
À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÂçÀ¹¶·
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤¿¤Á¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¿Ê¹Ô¤Ï¡¢¾¾ºä¤µ¤ó¤È¹Ã»Ò±à»þÂå¤ËÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¾å½ÅÁï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ì³¤á¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦»Ò¤É¤â¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡¢Í°°æÅê¼ê¡¢¾å½Å¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡ª
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆ°²è¤Ë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ä¹Ö»Õ¿Ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»ØÆ³¥·ー¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ ¡Ú¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Û¾¾ºäÂçÊå ¡¦Í°°æ½¨¾Ï¤é¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡ªGRAFARE¥¸¥å¥Ë¥¢Ìîµå¶µ¼¼³«ºÅ¡ª(https://youtu.be/6ZIVRt9gtWw)
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖGRAFARE¥¸¥å¥Ë¥¢Ìîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¡¡¹æ¡§¥¿¥¯¥È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¡¡¼Ò±ÑÊ¸¼ÒÌ¾TACT HOME CO.,LTD.
½êºßÃÏ¡§¢©202-0021 ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔÅìÉú¸«3ÃúÌÜ6ÈÖ19¹æ
Àß¡¡Î©¡§1984Ç¯4·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§1,429,020,000±ß
Ìò°÷ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³ËÜ ½ÅÊæ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û °ìÍµ
½¾¶È°÷¥°¥ëー¥×¡§¹ç·×1,137Ì¾¡Ê2023Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Í·ú½»ÂðÊ¬¾ù»ö¶È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¬¾ù»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¢·úÃÛÀÁÉé»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾
URL¡§https://www.tacthome.co.jp/