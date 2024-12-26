ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー£´FÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß THE TOKYO MATRIX¡¡¿·´¶³Ð¡ªÀ¸¿È¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ç¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù¡¡2025Ç¯3·î¡¢Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÂçÃ«±ÑÉ§¡Ë¤Ï¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー£´³¬ ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡¡THE TOKYO MATRIX¤Î¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡-¥¢¥Î¥Þ¥êー¡¦¥¯¥¨¥¹¥È-¡Ù¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¡ØÀ¸¿È¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ç¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ëー¤¬ÁÏ¤ë¡¢¿·¼¡¸µ¤Î¡Ö¥²ー¥àÂÎ¸³¡×¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖTHE TOKYO MATRIX¡×¤¬2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
³«¶È¤è¤ê¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡-¥¢¥Î¥Þ¥êー¡¦¥¯¥¨¥¹¥È-¡Ù¤òÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡¡THE TOKYO MATRIX¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¿·¤¿¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¿È¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡×¡£
¥½¥Ëー¤¬³«È¯¤·¤¿¥Þー¥«ー¥ì¥¹¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÈÀ¸¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡¦Ë×Æþ´¶¤ò¿·ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¿È¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡×¡ª
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï2～3¿Í¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀøÆþ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»È¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¼¡¡¹¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È²«¶â¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæÃ¦Íî¤ÏÌµ¤¯¡¢¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¤Î½ÏÃ£ÅÙ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Ã£À®ÅÙ¤äÊó½·¤Ë±þ¤¸¤Æ±£¤·¥¯¥¨¥¹¥È¤Ø¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢VTuber¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¸å¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¾å¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜÆü¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡ª
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://teaser.babel.thetokyomatrix.com/
¢£¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òGET¡ª
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Èº£¸åºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¡§https://lin.ee/aGHHOtX
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ÜÀß THE TOKYO MATRIX
¼Â»Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§À¸¿È¤ÇÍ·¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡¡¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ç¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×
½»½ê¡§ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー£´F¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®°ìÃúÌÜ29ÈÖ1¹æ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ～23»þ¡¡¡ÊºÇ½ª¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï22»þ¡Ë
³«¶È»þ´ü¡§2025Ç¯3·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡§https://teaser.babel.thetokyomatrix.com/
X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/thetokyomatrix¡¡
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCa7dcUx6pp3yR2_jkTsOhaA
¢¨ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー
¥Û¥Æ¥ë¤ª¤è¤Ó±Ç²è´Û¡¦·à¾ì¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¡¢Ìó£²£²£µ£í¤ÎÄ¶¹âÁØÊ£¹ç»ÜÀß
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://tokyu-kabukicho-tower.jp/
=================
¢©160-0021 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®£±-£²£¹-£±
À¾Éð¿·½ÉÀþ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¡ÖÀ¾Éð¿·½É±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¡Ö¿·½ÉÀ¾¸ý±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
JR³ÆÀþ¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¡¦µþ²¦Àþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥í ´Ý¥ÎÆâÀþ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¡Ö¿·½É±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í ´Ý¥ÎÆâÀþ/ÉûÅÔ¿´Àþ ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬