【受験生応援プラン】明大前・渋谷・中野エリア 受験による長期宿泊に最適。「家具家電付き」上京引越しの仮住まいにもオススメのホテル

株式会社フェニックス

都内で10のレジデンシャルホテルを運営しております株式会社フェニックスでは、家具家電が完備されたお部屋で「暮らすように、泊まる」を体験していただけます。長期滞在の方に大変ご好評頂いております。

弊社では、「暮らすように泊まれるアパートメントホテル」をコンセプトに、世界各国・日本各地から来てくださったゲストの方々に「また来たい」「あの人にも教えたい」と思ってもらえるような、好きの連鎖づくりを目標にした施設運営をしております。

今回は、慣れない土地での試験を控える受験生の皆様と支える保護者の方に、安心して大切な受験に取り組める環境のお部屋をご紹介いたします。

お部屋のオススメポイント

〈設備が充実〉

出来るだけ普段と同じ生活環境でお過ごしいただけます。（設備：キッチン、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、洗濯機、調理器具、タオル、シャンプー類、洗濯洗剤等）

〈ゆったりしたベッドサイズ〉

全てのお部屋はダブルサイズ のベッドを使用しておりますので、緊張と勉強で疲れたお身体をゆっくりお休みさせて頂けます。

また、マットレス は「日本各地の有名ホテルで使用されているフランスベッドのマットレス 」を使用しておりますので、寝心地も抜群です。

〈非対面チェックインを導入〉

他人とのコンタクトレスで感染症予防になります。

〈適したエリア〉

住宅街の比較的に静かなエリアに立地する為、集中して勉強に取り組むことが出来きます。

今回は、多数施設の中から一部抜粋して、ご紹介します。

詳しくはHPをご覧くださいませ。

https://phoenix-inbound.com/(https://phoenix-inbound.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

物件紹介

１.GIVE Araiyakushi

都内のアパートメントホテルでは少ない、間取りが1LDKとなっております。

勉強部屋とリビングで分けれる為保護者様同伴の宿泊にも適しております。

物件詳細：https://phoenix-inbound.com/category/give-araiyakushi/(https://phoenix-inbound.com/category/give-araiyakushi/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)



□アクセス

《JR 中央・総武線「中野駅」徒歩8分》

ー中野駅

帝京平成大学（中野キャンパス）

明治大学（中野キャンパス）

ーJR 中央・総武線

上智大学（四谷キャンパス）

成蹊大学



□価格

301号室(52平方メートル )2名様

2週間 320,000円(税抜)

※3名様ご利用の場合は、追加料金がございます。

【301号室】リビング広々としたデスク

２.GIVE Meidaimae

物件詳細：https://phoenix-inbound.com/category/give-meidaimae/

□アクセス

《京王線・井の頭線「明大前駅」徒歩約5分。新宿駅まで1本》

-明大前駅

私立明治大学 (和泉キャンパス)

-京王線

私立日本大学

-井の頭線

高千穂大学

□価格

4A(58平方メートル ) 4名様

2週間 290,000円(税抜)



5C, 6C, 8C(30平方メートル ) 2名様

2週間 160,000円(税抜)

【4A】ナチュラルなカラーでまとめられたインテリアデザインと心地の良いライティング最大4名様のファミリールームから単身者でも心地の良い広さのルーム【5C】こちらのお部屋は1－2名様のご宿泊に快適な広さです♪勉強しやすい机も用意されています。

３.戸越568Stay

物件詳細：https://phoenix-inbound.com/category/togoshi-568stay/(https://phoenix-inbound.com/category/togoshi-568stay/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

□アクセス

《「戸越公園駅」徒歩2分「戸越駅」徒歩9分「羽田空港」 車で約20分》

ー都営浅草線

慶應義塾 (三田キャンパス)

-東急大井町線

昭和大学(旗の台キャパス)

東京工業大学(大岡山キャンパス)

立正大学(品川キャンパス)「五反田駅」



□価格

202号室(28平方メートル )2名様

2週間 145,000円(税抜)

【202号室】光の差し込むお部屋【202号室】キッチン

４.渋谷パークレジデンス

物件詳細：https://phoenix-inbound.com/category/shibuya-park-residence/(https://phoenix-inbound.com/category/shibuya-park-residence/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

□アクセス

《「代々木公園駅」「代々木八幡駅」徒歩11分》

東京大学(駒場キャンパス)「神泉駅」まで徒歩15分



□価格

501号室(25平方メートル )2名様

2週間 125,000円(税込)

・新生活が始まる方への仮住まい

新生活に向けて地方から物件を探しに来る方や、急な転勤などによる引越しにも当施設は仮住まいとしてご利用いただけます。

初めての土地に少しづつ慣れながら、落ち着いてからじっくり新しく住む物件を探すことができます。



１.GIVE Higashinakano

物件詳細：https://phoenix-inbound.com/category/give-higashinakano/(https://phoenix-inbound.com/category/give-higashinakano/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

□アクセス

JR 中央・総武線「東中野駅」

都営大江戸線「東中野駅」

東西線「落合駅」

□価格

201～501号室:(30平方メートル ) 2名様

2週間 225,000円(税抜)

ダブルベットのお部屋お問い合わせ先

物件の空室状況や質問など、LINEかメールよりお気軽にお問い合わせください。

LINEでのご連絡が、一番早いご対応が可能となっております。



お問い合わせの際は、「PRtimesを見た」との旨、お伝えください。

また、ウェブサイトからお問い合わせ・ご予約も可能です。

https://phoenix-inbound.com/(https://phoenix-inbound.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)



〈連絡先〉

株式会社フェニックス レジデンシャルホテル事業部

〒164-0001

東京都中野区中野4丁目10-2 中野セントラルパークサウス2

Email : phoenix.inbound@gmail.com