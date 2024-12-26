令和６年度（第３７回）北海道赤レンガ建築賞の受賞作品の決定について

北海道

令和６年度（第37回）北海道赤レンガ建築賞及び同建築奨励賞の受賞作品を決定しましたので発表します。

※赤レンガ建築賞は昭和63年に始まり、道内に建設された、竣工後概ね４年以内の地域社会発展に貢献する創造性豊かな建築物等を表彰しています。

１．受賞作品及び受賞者（応募作品数１２）

【北海道赤レンガ建築賞】

「エスコンフィールドHOKKAIDO」（令和５年（2023年）１月施工）

○ 建築主 株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

○ 設計者 株式会社大林組

○ 施工者 大林・岩田地崎 JV（(株)大林組、岩田地崎建設(株)）

【北海道赤レンガ建築奨励賞】

「古平町複合施設 かなえーる」（令和４年（2022 年）２月竣工）

○ 建築主 古平町

○ 設計者 大成建設株式会社一級建築士事務所

○ 施工者 大成株式会社札幌支店

２．表彰式

（１） 日時 令和７年（2025 年）１月 31 日（金）午前 10 時～

（２） 場所 ホテルポールスター札幌 ４階ラベンダー

（札幌市中央区北４条西６丁目）

北海道赤レンガ建築賞受賞作品【エスコンフィールド HOKKAIDO】

（提供：株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント）

＜本件に関するお問合せ先＞

北海道建設部住宅局建築指導課

TEL：011-204-5577