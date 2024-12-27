鳴教大が2年連続で教員就職率全国第1位!!文科省が国立の教員養成大学・学部の令和6年3月卒業者の就職状況等を公表
国立大学法人鳴門教育大学
鳴門教育大学学校教育学部卒業者の教員就職率の推移
文部科学省公表資料「令和6年3月卒業者の大学別就職状況［教員養成過程］※赤枠は鳴門教育大学で追記
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152199/table/2_1_7547f37a135e001367f987d4b690be11.jpg ]
就職支援アドバイザーによる指導
1年間の体系的な教採対策ガイダンス
小学校教室を再現した模擬授業エリア
コース別の少人数制授業
鳴門教育大学では、これからも高い水準の教員就職率を支える教育課程、就職支援に取り組み、 教員を目指すみなさまを支援していきます。
国立大学法人鳴門教育大学
所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地
鳴門教育大学学校教育学部卒業者の教員就職率の推移
鳴門教育大学学校教育学部は全国トップレベルの教員就職率を維持しており、全国第1位となるのは、前年度に続き2年連続で、母数を卒業生全体で計算した場合の教員就職率も合わせると直近15年間で12回目です。
国立の教員養成大学・学部の令和6年3月卒業者の就職状況
文部科学省公表資料「令和6年3月卒業者の大学別就職状況［教員養成過程］※赤枠は鳴門教育大学で追記
令和6年12月26日に、文部科学省が国立教員養成大学・学部の令和6年3月卒業者の就職状況を公表しました。
44の国立教員養成大学・学部の教員就職率（卒業者数から大学院進学者と保育士就職者を除いた率）の平均が69.0％の中、鳴門教育大学学校教育学部卒業者の教員就職率は87.9％で、全国第1位となりました。
【参考】文部科学省の公表資料：https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoushoku/kyoushoku/1354464.htm
鳴門教育大学学校教育学部の取組
この教員就職率の結果は、学生たちの4年間を通じた努力と、それを支える教育課程、就職支援があいまって為し得たものです。
鳴門教育大学では、教師を目指して入学した学生の自己実現をサポートするため、以下のような取組を実施しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152199/table/2_1_7547f37a135e001367f987d4b690be11.jpg ]
就職支援アドバイザーによる指導
1年間の体系的な教採対策ガイダンス
小学校教室を再現した模擬授業エリア
コース別の少人数制授業
鳴門教育大学では、これからも高い水準の教員就職率を支える教育課程、就職支援に取り組み、 教員を目指すみなさまを支援していきます。
教員を目指すみなさま、美しく快適な鳴門教育大学のキャンパスで学び、教員への一歩を踏み出しましょう。
国立大学法人鳴門教育大学
所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地
連絡先：088-687-6000（代表）
soumu@naruto-u.ac.jp
代表 ：学長 佐古 秀一
URL ：https://www.naruto-u.ac.jp/