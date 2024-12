スタジオソータ「デュエル・マスターズ 3D超獣フィギュアコレクション vol.2」発売決定！【カプセルトイ】

株式会社SO-TA

玩具メーカーのスタジオソータ(本社:東京都渋谷区、代表:安藤こうじ)は、

カプセルトイ「デュエル・マスターズ 3D超獣フィギュアコレクション vol.2」 (500円(税込))を、2025年5月下旬に発売することをお知らせします。

カプセルトイアビスベル=ジャシン帝 闇メタルver.アビスベル=ジャシン帝 カプセルシークレットver.

悪魔神ドルバロム悪魔神ドルバロム カプセルシークレットver.

20年以上の歴史を誇るカードゲーム「デュエル・マスターズ」の本格フィギュアが、

カプセルトイとなって今ここに召喚!

小学生から大人まで幅広い人気を得ている「デュエル・マスターズ」。

その中でも屈指の人気を得ているクリーチャーたちのフィギュア化第2弾!

・商品名:デュエル・マスターズ 3D超獣フィギュアコレクション vol.2

・発売日:2025年5月下旬予定

・価格:500円(税込)

・対象年齢:15歳以上

・素材:PVC、ABS

・サイズ:高さ約68mm~75mm

・製造国:Made in China

・著作権表示:TM and (C)2025, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro

スタジオソータ

手の平に収まるアートを、感動を届ける。

【会社概要】

社名:株式会社SO-TA/ソータ

本社所在地:〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301

HP : https://www.so-ta.com/