タイムアウト東京、アイウェアブランド『OWNDAYS（オンデーズ）』とコラボレーションしたガイドマップ「50 THINGS TO DO IN JAPAN」（英語版）をリリース

タイムアウト東京を運営するORIGINAL Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伏谷博之)は、免税対応や多言語対応などインバウンドに積極的に取り組む、アイウェアブランド『OWNDAYS(オンデーズ)』(本社:東京都品川区、代表取締役社長:海山丈司)とコラボレーションし、全国4都市を網羅したガイドマップ『50 THINGS TO DO IN JAPAN』を2024年11月29日にリリースしました。

日本政府観光局によれば、2024年10月の訪日外国人数は3,312,000人。前年同月比で31.6%増、2019年同月比では32.7%増と過去最高値を記録しています。このように成長を続けるインバウンド市場を背景に、今回OWNDAYSとタイムアウト東京がコラボレーションを実施しました。来日直後にOWNDAYSのアイウェアを手に入れることで、フレッシュな視界で新しい街との出会いを楽しむ。そんな新しい旅の楽しみ方を、このガイドマップを通してご提案します。

ガイドマップは、東京、大阪、福岡、沖縄の4地域の最新トレンドからローカルに愛されるレストランやカフェ、バー、ショップなどを紹介しているほか、地図面には、それぞれの都市に展開するOWNDAYSの免税対応や多言語対応が可能な19店舗をピンダウンし、店舗のロケーションを簡単に見つけられるようになっています。さらに、OWNDAYSでしか入手できない魅力的なアイウェアや購入するためのシンプルステップを紹介、オーダーから20分で仕上がる脅威のスピードを誇るサービスなど、OWNDAYSで買うべき3つの理由を掲載しています。

※混雑状況、レンズの在庫状況により、仕上がりにお時間をいただく場合がございます。

こちらのガイドマップは、羽田空港、成田空港のほか、OWNDAYSの店頭などで随時配布予定です。

OWNDAYS(オンデーズ)について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約600店舗以上を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

タイムアウトについて

1968年にロンドンで創刊された『タイムアウト』は、ローカルエキスパートが編集するシティガイドです。現在は、世界333都市・59カ国・14言語に展開。地域密着のシティガイドでありながらもグローバルネットワークを有する、他に類を見ないブランドとして成長を続けています。

タイムアウトマーケットについて

2014年に、ポルトガル リスボン市にある150年以上の歴史を持つ公営市場をリノベーションして誕生した『タイムアウトマーケット』は、その後ニューヨーク、シカゴ、ドバイをはじめとする世界屈指の美食都市へと展開を重ね、現在は世界10都市で展開しています。

『THE BEST OF THE CITY UNDER ONE ROOF』のコンセプトのもと、食文化はもとより、アートや音楽など、その都市ならではの文化体験を一つの屋根の下で提供しています。

2025年3月21日には、グラングリーン大阪南館に、待望のアジア初進出となる「タイムアウトマーケット大阪」のオープンが予定されています。

タイムアウト東京について

タイムアウト東京は、2009年より事業を開始し、日本語・英語のバイリンガル展開により、東京はもちろんのこと、日本各地の魅力を独自の切り口で取材し、国内外に向けて発信しています。ローカルとグローバルの視点を融合させたユニークな編集アプローチは、国内外の読者から高い支持を獲得しています。

