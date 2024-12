Mrs. GREEN APPLE、映画『The White Lounge in CINEMA』Blu-ray/DVD　12月27日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Mrs. GREEN APPLEの映画『The White Lounge in CINEMA』のBlu-ray/DVDを12月27日(金)に発売します。

4月の「ライラック」から8月の「familie」まで5か月連続で新曲をリリース、Billboard JAPAN 2024年上半期チャートではトップ・アーティスト・チャート“Artist 100” 1位を獲得したMrs. GREEN APPLE(以下、ミセス)。昨年12月から今年3月まで行なったライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化した、『Mrs. GREEN APPLE // The White LoungeinCINEMA』をBlu-ray / DVDとしてリリースします。

作品には映画本編のほか、リハーサルからツアーファイナルまで密着したドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、特報映像、予告映像を特典映像として完全収録しています。初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック(44P)、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)、楽曲からインスパイアされた、ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"、ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"、カップ & ソーサー inspired by "Coffee"、ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"などのグッズが付属します。

本格的な音楽劇としての表現方法を取り入れた本公演では全演奏曲をアレンジし直し、ライヴのほかに新たに撮影したシーンも加えられています。映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開後の週末には興行収入1位を獲得、累計興行収入18.9億円(2024年12月12日時点)、累計動員数54万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となるヒットを記録しました。12月11日(水)には韓国でも劇場公開され、舞台挨拶のチケット=約900枚が販売開始1分で完売しました。

Mrs. GREEN APPLE - 『The White Lounge in CINEMA』 Official Trailer

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_3GIi_PCtpk ]

Mrs. GREEN APPLE - ダンスホール from “The White Lounge in CINEMA”

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FD-EvsWYERg ]

Mrs. GREEN APPLE - Coffee from “The White Lounge in CINEMA”

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=C1Nz_m5WmyI ]

Mrs. GREEN APPLE Blu-ray / DVD「The White Lounge in CINEMA」

2024年12月27日(金)発売

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』配信中

https://lnk.to/mga_TWLiC

1.初回限定BOX【Blu-ray + GOODS】

UPXH-29069 \14,300(tax in)

2.初回限定BOX【2DVD + GOODS】

UPBH-29101 \13,750(tax in)

<1/2 共通仕様>

*GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"

・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"

・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"

・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"

*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

3. 通常盤【Blu-ray】

UPXH-20142 \6,380(tax in)

4. 通常盤【2DVD】

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)

収録内容

Opening

#1 マスカレイド/ The White Lounge

#2 水と影 / Folktale

#3 手紙(過去との会話)/ 君を知らない /ダンスホール

#4 反射 / ツキマシテハ

#5 愛という種 /Coffee / ニュー・マイ・ノーマル/ PARTY

#6 青さのカケラ /春愁 /Just a Friend /Attitude

#7 虚構と虚無 /Feeling / ケセラセラ/ Soranji

#8 僕の一部 /The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり /フロリジナル

【特典映像】

Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

特報30秒/予告30秒/予告60秒

チェーン別オリジナル特典

■UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

■Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

■HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) :コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

■セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) :オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

■TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)

■楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

■応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)

