初の三重県出店。コパンスポーツクラブ亀山とコパンスイミングスクール鈴鹿を2024年12月にNEW OPEN。直営スポーツ施設は69店舗へ拡大
株式会社コパン
直営スポーツ施設は、２府９県69店舗へ
コパンスポーツクラブ亀山 施設外観
【施設内容】
スタジオ、屋内プール、ロッカールーム
コパンスポーツクラブ亀山 公式HP :
https://www.copin.co.jp/shop/kameyama/index.html
コパンスイミングスクール鈴鹿 施設外観
【施設内容】
コパンスイミングスクール鈴鹿 公式HP :
https://www.copin.co.jp/shop/suzuka/index.html
直営スポーツ施設は、２府９県69店舗へ
中部・関西地域でスポーツクラブおよびスイミングスクールを展開する株式会社コパン（本社：岐阜県多治見市、代表取締役社長：市岡道隆、市岡史高）は、令和6年12月1日に三重県亀山市で「コパンスポーツクラブ亀山」、三重県鈴鹿市で「コパンスイミングスクール鈴鹿」を新たにオープンしました。
施設概要
コパンスポーツクラブ亀山 施設外観
コパンスポーツクラブ亀山
【開業日】2024年12月１日
【場所】三重県亀山市東御幸町231
（旧：タートルワークアウト）
【施設内容】
トレーニングジム
（2025年1月6日から24時間営業スタート）
スタジオ、屋内プール、ロッカールーム
【事業内容】
スポーツクラブ、スイミングスクール、子供スクール
コパンスポーツクラブ亀山 公式HP :
https://www.copin.co.jp/shop/kameyama/index.html
コパンスイミングスクール鈴鹿 施設外観
コパンスポーツクラブ鈴鹿
【開業日】2024年12月１日
【場所】三重県鈴鹿市平田東町8番25号
（旧：鈴鹿スイミングスクール）
【施設内容】
屋内プール、体操場、ロッカールーム
【事業内容】
スイミングスクール、子供スクール
コパンスイミングスクール鈴鹿 公式HP :
https://www.copin.co.jp/shop/suzuka/index.html
オープンの背景
これらの施設は、堀田スポーツ開発株式会社様が長年にわたり運営されてきた「タートルワークアウト」と「鈴鹿スイミングスクール」を、株式会社コパンが事業譲受する形で、オープンいたしました。
ジムエリア24時間化
より多くの方にご利用いただけるよう、コパンスポーツクラブ亀山では、2025年1月6日（月）よりジムエリアの24時間営業を開始します。
今後の展開
株式会社コパンは、今後も事業承継を中心に、施設・事業オーナー様の想いと、地域の皆様の
健康と成長の場を引き継ぎながら、事業拡大を進めてまいります。