ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「独創！建造！かまくらバトル～オリジナリティで勝負！～」

■新イベント「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~」開催!

雪らしさを増したある日、

暇を持て余していた左馬刻、乱数はそれぞれ

賞金100万円の「アーティスティックかまくらバトル」が開催されることを知る。

左馬刻は銃兎を、乱数は幻太郎を巻き込み参加することに。

迎えたバトル当日――。

会場には、それぞれの誘いを断った理鶯と帝統がペアで参加する姿が!

優勝をかけて、かまくら作りで競い合うことになる3組。

果たして、最もアーティスティックなかまくらを作るのはどこのチームなのか?

【「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~」概要】

▼イベント開催期間

2024年12月27日(金)17時00分~2025年1月8日(水)10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【軍人流かまくら】毒島メイソン理鶯」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【軍人流かまくら】毒島メイソン理鶯は、イベントチケット(赤)を手に入れ「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~ Gコレクト」開催!

イベント期間中に同時開催されている「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~ Gコレクト」では、「SSR【火貂組流かまくら】碧棺左馬刻」「SSR【デザイナー流かまくら】飴村乱数」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【火貂組流かまくら】碧棺左馬刻▲SSR【デザイナー流かまくら】飴村乱数

その他、イベント限定報酬カード「SSR【軍人流かまくら】毒島メイソン理鶯」や「碧棺左馬刻」「毒島メイソン理鶯」「飴村乱数」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2024年12月27日(金)17時00分~2025年1月8日(水)10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「独創!建造!かまくらバトル~オリジナリティで勝負!~ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2024年12月27日(金)17時00分~2025年1月8日(水)10時59分

「December ヨコハマ Gコレクト」開催!

「SSR【NOW ON SALE】碧棺左馬刻」「SSR【NOW ON SALE】入間銃兎」「SSR【NOW ON SALE】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「December ヨコハマ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2024年12月1日(日)00時00分~2024年12月31日(火)23時59分

▲SSR【NOW ON SALE】碧棺左馬刻▲SSR【NOW ON SALE】入間銃兎▲SSR【NOW ON SALE】毒島メイソン理鶯

■その他のキャンペーン

◆ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- 1st period発売記念キャンペーン

本作のNintendo Switch版第1弾「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- 1st period」の発売を記念して、キービジュアルデザインのデコステッカーが登場! さらに、【A.R.B】シリーズからSSRカードを選んで獲得できるセレクトチケット、「Gコレクトチケット:10回」などが貰えるログインボーナスや全シートクリアで〈1000ジェム〉が獲得できるビンゴミッションを開催しています。

▼開催期間

2024年12月19日(木)00時00分~2025年1月12日(日)23時59分

◆年越しカウントダウンキャンペーン

期間中、「Gコレクトチケット:SSR確定」など豪華アイテムと交換できる限定コイン交換を開催しているほか、【Retrospective】シリーズから選べるセレクトチケットが含まれるアイテムセットを販売中です。また、内容が日替わりで更新されるアイテムセットを2025年1月12日まで毎日無料で手に入れることも可能です。12月28日からは、最大で1000ジェムが獲得できるビンゴミッションも開催予定!

▼開催期間

2024年12月27日(金)17時00分~2024年12月31日(火)23時59分

◆Retrospective 復刻Gコレクト

期間中、「【Retrospective】シリーズ」がGコレクトで復刻登場します。

▼復刻カード

SSR【Retrospective】山田一郎

SSR【Retrospective】碧棺左馬刻

SSR【Retrospective】飴村乱数

SSR【Retrospective】神宮寺寂雷

SSR【Retrospective】白膠木簓

SSR【Retrospective】波羅夷空却

「【Retrospective】シリーズ」はリーダースキルの上限解放を行うことでリーダースキルレベルを最大10まで上げることが可能です。

▼開催期間

2024年12月27日(金)17時00分~2024年12月31日(火)23時59分

