【ロペ】が4名のアーティストとコラボレーションしたスペシャルなシルクスカーフを2025年2月1日（土）発売。2024年12月27日より公式オンラインストアにて先行予約スタート。

株式会社ジュン【4 ARTIST for ROPE】Image

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進)が運営する、レディースブランド「ROPE ( ロペ)」は、1968 年の設立以来ブランドを象徴するシグネチャーアイテムとして〈シルクスカーフ〉を展開しています。

2025 年春夏シーズンでは、活躍中の4名のアーティスト〈大津萌乃〉〈サキ モリナガ〉〈永山恵〉〈朝野ペコ〉とのコラボレーションが実現いたしました。今回のコラボレーションスカーフは、全国の「ROPE」直営店舗および公式オンラインストアにて、2025 年2月1日(土)に発売いたします。

著名な写真家やアーティストの手掛けてきた、60 年代から現代に至るまでの「ROPE」のブランドビジュアルやムービーの中から4 作品をテーマに、4 名のアーティストがそれぞれ独自の視点で再解釈しデザインを描きました。スカーフの素材は、程よい厚みと光沢のあるツイル調シルク生地で、その上に色鮮やかなデザインをプリント。

日常の装いを彩るアクセントとしてお使いいただくことはもちろん、アートピースとしてお部屋のインテリアに取り入れていただくこともおすすめです。

スカーフから広がる、「ROPE」の記憶の彩りと新たな物語をお楽しみください。

【4 ARTIST for ROPE】シルクスカーフ ラインアップ

4 ARTIST for ROPE illustrations by OOTSU MOENO4 ARTIST for ROPE illustrations by OOTSU MOENO

〈大津萌乃〉Inspired by Richard Avedon archive

1970 年代にRichard Avedon の表現した自由な世界観の「ROPE」を、現代の解釈で、静謐で美しく、ときにユーモラスに描いた作品。

4 ARTIST for ROPE illustrations by SAKI MORINAGA4 ARTIST for ROPE illustrations by SAKI MORINAGA

〈サキ モリナガ〉Inspired by Richard Avedon archive

1970 年代にRichard Avedon の表現した自由な世界観の「ROPE」を、現代の解釈で、かわいらしくも大胆・自由闊達に描いた作品。

4 ARTIST for ROPE illustrations by KEI NAGAYAMA4 ARTIST for ROPE illustrations by KEI NAGAYAMA

4 ARTIST for ROPE illustrations by PECO ASANO4 ARTIST for ROPE illustrations by PECO ASANO

〈朝野ペコ〉Inspired by Yasutomo Ebisu archive

2024 年秋冬シーズンに写真家・戎康友の表現した新しい世界観の「ROPE」を、独自の解釈で、シンプルな線画と自由なタッチを用いて描いた作品。

LINEUP

【4 ARTIST for ROPE】Illustrations by OOTSU MOENO SCARF large \19,800(税込)small \13,200(税込)【4 ARTIST for ROPE】Illustrations by SAKI MORINAGA SCARF large \19,800(税込)small \13,200(税込)【4 ARTIST for ROPE】Illustrations by KEI NAGAYAMA SCARF large \19,800(税込)small \13,200(税込)【4 ARTIST for ROPE】Illustrations by PECO ASANO SCARF large \19,800(税込)small \13,200(税込)VIEW MORE :https://www.junonline.jp/rope/product/?q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95&stock=1&list_unit=fku

【4 ARTIST for ROPE】シルクスカーフ

SCARF large size \19,800(taxin)(https://www.junonline.jp/rope/product/wallet-accessory/bandana-scarf/GGN25010)

SCARF small size \13,200(taxin)(https://www.junonline.jp/rope/product/wallet-accessory/bandana-scarf/GGN25000)

「ROPE」公式オンラインストア(https://www.junonline.jp/rope/)にて2024 年12 月27 日(金)より先行予約スタート

全国の「ROPE」直営店舗(https://www.rope-jp.com/stores/)および公式オンラインストアにて2025 年2月1 日(土)より発売開始

「ROPE」ストアリスト https://www.rope-jp.com/stores/

ARTIST PROFILE

大津 萌乃/ootsu moeno

イラストレーター。茨城県出身・多摩美術大学卒業。 書籍や広告、webなどの仕事を手掛ける。

Instagram @ootsumoeno

サキモリナガ/Saki Morinaga

福岡出身、東京在住。2020 年からInstagramを中心に活動を始め、2023年よりフ

リーのイラストレーターとして独立。ブランドコラボや、広告、雑誌、パッケー

ジ、地元企業のイラストレーションを手がける他、国内・海外での個展開催

も積極的に行う。

Instagram @saki_morinaga

永山 恵/Kei Nagayama

東京在住。桑沢デザイン研究所卒業。イラストレーション青山塾修了。プロ

ダクト、書籍、ミュージシャンのアートワークなどを中心に活動。TIS(東京

イラストレーターズ・ソサイエティ)公募展において大賞を受賞。

Instagram @kei_nagayama_

Profile 朝野 ペコ/Peco Asano

大阪在住。 書籍や雑誌、広告等のイラストレーションを手がける。

Instagram @asanopeko

「ROPE(ロペ)」について

FRENCH CHIC MIND

「この格好で、まだいたい」と思う時、きっと、日常が特別なものと出合う。

「ROPE」は1968 年に設立したレディスブランド。

メンズ服の要素をレディスへ。ブランド名は南仏コートダジュールの『ST.ROPEZ(サントロペ)』に由来。パリのエスプリを意識したテイストで、前立ての合わせから、型、生地、着こなしまで、メンズ服の要素を反映させています。

ブランドサイト: https://www.rope-jp.com/

Instagram: https://www.instagram.com/rope_jp/

株式会社ジュン

【お客様からのお問合せ先】

ジュンカスタマーセンター TEL: 0120-298-133 (10:00-19:00) ※日曜定休