【パルティグランデ】ビジュ最強！歌うの大好き多声類 VTuber 碧葉リアが12月31日（火）にペットの「紫苑（しおん）＆楓（かえで）」を引き連れて登場🦊

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、『パルティグランデ』にて、12月31日(火)より、第4回VTuberコンテストにて特賞を獲得したVTuber 碧葉リアさんが、ゲーム内に実装されることをお知らせします。

【目次】

◆ 「碧葉リア」が登場するピックアップガチャ「狐の救世主と永夜の国」を開催!

◆ 「碧葉リア」のゲーム内実装を記念してテーマイベント「狐の救世主と永夜の国」を開催!

◆ イベントを記念して「期間限定商品」の販売及び「期間限定ログインボーナス」や「期間限定チャージミッション」を開催!

2024年6月20日(木)に実施した、第4回VTuberコンテストの抽選会にて特賞を獲得したVTuber 碧葉リアさんのゲーム内プレイアブルキャラクター化がついに実現!

碧葉リアさんの熱い想いとこだわりが詰まった実装となっています。

ぜひ手に入れてみてください!

【 名 前 】碧葉リア

【レアリティ】SSR

さらに碧葉リアを手に入れると、オリジナル楽曲『ハマってユーフォリア』がゲーム内で聞くことができます。

碧葉リアさんの可愛さと魅力が詰まった1曲です。

ぜひゲームにて碧葉リアを手に入れて聞いてみてください!

〈碧葉リア〉

ビジュ最強!歌うの大好き多声類VTuber

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@riaaoba1749

【公式X】https://twitter.com/aoba_ria

◆ 「碧葉リア」のゲーム内実装を記念してテーマイベント「狐の救世主と永夜の国」を開催!

2024年12月31日(火)より、碧葉リアの実装に併せてテーマイベント「狐の救世主と永夜の国」を開催します。

イベントに参加することで、新ペット「紫苑(しおん)&楓(かえで)」や碧葉リアを強化する余韻なんかも手に入ります!

〈イベント『狐の救世主と永夜の国』〉

【イベント開催期間】

2024年12月31日(火)5:00~2025年1月31日(金)4:59まで

※イベントショップは、2024年2月1日(土)4:59まで利用できます。

◆ イベントを記念して「期間限定商品」の販売及び「期間限定ログインボーナス」や「期間限定チャージミッション」を開催!

毎日ゲームにログインして碧葉リアの強化素材や好感度アイテムを獲得しよう!

また、期間限定のチャージミッションの開催や期間限定で碧葉リアを強化できる素材もショップで販売!

好感度を上げるための素材や旋律解放用の素材などを入手できるパックとなっています。

ぜひ、この機会に購入して碧葉リアを強化して一緒にパルグラの世界で遊んでみてください!!

基本情報

タイトル:『パルティグランデ』(略称:パルグラ)

ジャンル:美少女カードバトルRPG

対応OS: iOS / Android

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/(https://nadejo.jp/)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official(https://twitter.com/nadejo_official)

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N(https://discord.gg/Hyqbxpnf8N)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. / (C) Shanghai Yu Long Information Technology Co., Ltd.

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)