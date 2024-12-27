『Identity V』の舞台版「Identity V STAGE」の新情報が到着！
逃亡者「サバイバー」と追跡者「ハンター」に分かれて戦う、NetEase Gamesの非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V』（iOS / Android / PC）。
その舞台版『Identity V STAGE』の最新情報が到着！ 先日「Identity V STAGE 大感謝祭2025～サバイバー&ハンター大集合!!～」が2025年4月に開催決定したことを発表した本作。本日は出演キャストやチケット情報など続報をお届けします！
シリアル先行が1月19日(日)まで受付中です！
公演情報
■公演名
「Identity V STAGE 大感謝祭2025～サバイバー&ハンター大集合!!～」
■会場
サンシャイン劇場
(〒170-8630 東京都豊島区東池袋３丁目１－４ 文化会館ビル 4F サンシャインシティ)
■日程
2025年4月11日(金)～4月13日(日)
４月11日(金) 13:30祝/18:30祭
４月12日(土) 13:30祝/18:30祭
４月13日(日) 11:30祝/16:00祭
■披露楽曲
【共通】
嫌いだ！
Gold enD
High & Low
フレンド革命
【祝公演】
生きて
ガ・ラ・テ・ア
KING†SLAY
DESTINY
【祭公演】
acclamation
ぐるぐる！チェイスワールド～アイドルになりたいの！～
Diagnosis
燃え上がれこの情念の炎
※五十音順
※披露楽曲は予告なく変更となる可能性がございます。
■出演キャスト
【サバイバー】
庭師(エマ・ウッズ)・・・ 内田彩澄
弁護士(フレディ・ライリー)・・・ 眞田祐眞
泥棒(クリーチャー・ピアソン)・・・ 山中博志
機械技師(トレイシー・レズニック)・・・ 坪井未来
幸運児(推理スタント)・・・ 丸山和志
傭兵(ナワーブ・サベダー)・・・ 松藤拓也
占い師（イライ・クラーク）・・・ 千葉瑞己
納棺師(イソップ・カール)・・・ 平井雄基
探鉱者(ノートン・キャンベル)・・・ 須賀京介
昆虫学者(メリー・プリニウス)・・・ 真辺彩加
画家(エドガー・ワルデン)・・・ 宮城紘大
【ハンター】
道化師(ジョーカー)・・・ 鬼束道歩
リッパー(ジャック)・・・ 成松慶彦
黄衣の王(ハスター)・・・ ひのあらた（声での出演）
芸者(美智子)・・・ 中野あいみ
写真家(ジョゼフ)・・・ 五十嵐啓輔
彫刻師(ガラテア)・・・ 八木ましろ
隠者(アルヴァ・ロレンツ)・・・ 菅野勇城
【スーツアクター】
復讐者(レオ)・・・ 梶原槙人
黄衣の王(ハスター)・・・ 成瀬広都
パペット・・・ 秋山郁哉
機械人形・・・ 神木彩良
【日替わりゲスト出演】
4月11日(金)
心眼(ヘレナ・アダムス)・・・ 河上英里子
野人(モウロ)・・・ クラウス
曲芸師(マイク・モートン)・・・ 瀬戸啓太
墓守(アンドルー・クレス)・・・ 正木航平
4月12日(土)
空軍(マーサ・ベハムフィール)・・・ 山田美貴
祭司(フィオナ・ジルマン)・・・ 佐倉花怜
呪術師(パトリシア・ドーヴァル)・・・ 音羽美可子
漁師(グレイス)・・・ 橘 里依
4月13日(日)
ポストマン(ビクター・グランツ)・・・ 鈴木遥太
黒無常(范無咎)・・・ 縣 豪紀
泣き虫(ロビー)・・・ 渡部大稀
■チケット価格
・1階席チケット \12,000（税込）
・2階席チケット \10,000（税込）
■チケット販売スケジュール
１.シリアル先行(抽選)
受付期間：2024年12月27日(金)18:00～2025年1月19日(日)23:59
抽選結果発表：1月23日(木)18:00
※お申込みにはIdentity V STAGE Episode5 『Break the Golden Night』Blu-rayディスク早期予約特典の申込み券が必要です。
２.ムビステFC先行（抽選）
受付期間：2025年1月23日(木)18:00～2025年2月2日(日)23:59
抽選結果発表：2月6日(木)18:00
※お申込みにはムービックステージオフィシャルファンクラブへの会員登録（有料）が必要となります。
https://movista-fc.com/
３.オフィシャル先行（抽選）
受付期間：2025年2月6日(木)18:00～2025年2月16日(日)23:59
抽選結果発表：2月20日(木)18:00
４.オフィシャル二次先行（抽選） ※クレジットカード決済限定
受付期間：2025年2月20日(木)18:00～2025年3月2日(日)23:59
抽選結果発表：2025年3月6日(木)18:00
５.一般販売（先着）
受付期間：2025年3月8日(土)10:00～
Identity V STAGE Episode5 『Break the Golden Night』Blu-rayディスク情報
○収録内容
・DISC1：side:Gold（探鉱者編）、side:Night（夜の番人編） 通常公演
・DISC2：side:Gold（探鉱者編）、side:Night（夜の番人編） 特別公演
・DISC3：BACKSTAGE
○価格
\27,500（税込）
○発売日
2025年5月30日(金)予定
○アニメイト、ステラワース店舗、ムービック通販オリジナル早期予約特典
「Identity V STAGE 大感謝祭2025」シリアル先行抽選申込み券
イベント名：Identity V STAGE 大感謝祭2025～サバイバー&ハンター大集合!!～
※店舗ごとに配布方法が異なります。各店舗のHPをご参照ください。
※公演内容及び日程等の詳細は、後日公式HP、SNSにて発表いたします。
※申込券配布期間：2024年12月6日(金)～2025年1月5日(日)までの間に、対象商品を全額予約された方に、シリアル券をお渡しいたします。
○アニメイト特典
ソロビジュアルブロマイドセット（探鉱者、弁護士、医師）
○ゲーマーズ特典
ソロビジュアルブロマイドセット（泥棒、幸運児、画家）
○Amazon特典
ソロビジュアルブロマイドセット（夜の番人、道化師、リッパー、芸者）
○HMV、HMV&BOOKS online特典
ソロビジュアルブロマイドセット（祭司、占い師、昆虫学者）
○タワーレコードオリジナル特典
ソロビジュアルブロマイドセット（庭師、傭兵、墓守）
○楽天ブックス特典
ソロビジュアルブロマイドセット（彫刻師、漁師、隠者）
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