1/29(水)より「Paradox Live 5th Anniversary」とのコラボキャンペーン開催決定！カラオケコラボルームを全国5店舗にOPEN!!

株式会社エクシング

◆キャンペーンサイトはこちら ： https://shop.joysound.com/campaign/paradoxlive_5thanniversary/

株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社：東京都港区、代表取締役社長：米田洋一)は、2025年1月29日(水)から2025年5月20日(火)までの期間中、「Paradox Live 5th Anniversary×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」と題し、JOYSOUND池袋西口公園前店・JOYSOUND渋谷南口駅前店(東京)・JOYSOUND名駅三丁目店(愛知)・JOYSOUNDなんば戎橋店(大阪)・JOYSOUND博多口駅前店(福岡)の5店舗にカラオケコラボルームをオープン！また、JOYSOUND直営店67店舗とゆう遊空間3店舗にて、オリジナルノベルティ付きコラボメニューを展開します。

カラオケコラボルームのデザインには、「5周年デザイン」「Battle of Unityデザイン」の2パターンをご用意し、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「Paradox Live」の世界観で彩り、ファンには堪らない空間となっております。また「Battle of Unityデザイン」ルームは、1弾2弾で壁面デザインの一部が変更に！

コラボドリンクは、「Paradox Live」の各グループ「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」をイメージした全9種【各750円(税込)】をご用意します。注文特典として、オリジナルノベルティ【全58種：第１弾ポストカード29種/第２弾コースター29種】の中から、コラボドリンク1品ご注文につき1枚プレゼント！さらに、コラボフード「Paradox Liveバトル応援スナックラップ」【880円(税込)】もご用意！コラボフード「Paradox Liveバトル応援スナックラップ」には、注文特典としてランチョンマットとしおり【各2種：第１弾1種/第２弾1種】もついてきます。

コラボオリジナルグッズ、「アクリルグラスマーカー【全9種/オープン】」「チャーム付きパフェスプーン【A:14種・B15種/オープン】」「スタンド付き缶バッジ【A:14種・B15種/ランダム】」「フライトタグ【全9種/ランダム】」「トートバッグ【全1種】」を、JOYSOUND 直営店10店舗の店頭販売及び、オンラインストア(完全予約制)で販売！

この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店のコラボキャンペーンをお楽しみください！

「Paradox Live 5th Anniversary × JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」概要.

◆実施期間 ： 2025年1月29日(水)から2025年5月20日(火)

※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます

◆キャンペーンサイトはこちら ： https://shop.joysound.com/campaign/paradoxlive_5thanniversary/

◆コラボルーム

カラオケコラボルームのデザインには、「5周年デザイン」「Battle of Unityデザイン」の2パターンをご用意し、ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「Paradox Live」の世界観で彩り、ファンには堪らない空間となっております。

また「Battle of Unityデザイン」ルームは、1弾2弾で壁面デザインの一部が変更に！

【5周年デザインROOM】

JOYSOUND池袋西口公園前店(東京)・JOYSOUND名駅三丁目店(愛知)・JOYSOUNDなんば戎橋店(大阪)・JOYSOUND博多口駅前店(福岡)

【Battle of UnityデザインROOM】

JOYSOUND渋谷南口駅前店(東京)

※混雑が予想されるためWEB専用予約ページにて、事前にご予約をお願いします

※ご利用は「2名様以上」「原則、最大2時間」とさせていただきますが、当日の予約状況により延長できる場合がございます

※1名様でのご利用の場合は2名様分の室料が発生します WEB予約時には2名を選択してください

※画像はイメージです

◆コラボメニュー

・コラボドリンク（全てノンアルコール）

「Paradox Live」の各グループ「BAE」「The Cat’s Whiskers」「cozmez」「悪漢奴等」「武雷管」「VISTY」「AMPRULE」「1Nm8」「獄Luck」をイメージした全9種【各750円(税込)】をご用意します。

・コラボフード

コラボフード「Paradox Liveバトル応援スナックラップ」【880円(税込)】もご用意します。

※コラボドリンク、コラボフードは、コラボルーム以外からも注文いただけます

※コラボドリンクは一部の店舗ではテイクアウト販売も実施します ※コラボフードはテイクアウト対象外です

※画像はイメージです。盛り付け・器が写真と異なる場合がございます

◆コラボメニュー特典ノベルティ

注文特典として、オリジナルノベルティ【全58種：第１弾ポストカード29種/第２弾コースター29種】の中から、コラボドリンク1品ご注文につき1枚プレゼント！

コラボフード「Paradox Liveバトル応援スナックラップ」の注文特典には、ランチョンマットとしおり【各全2種：第１弾1種/第２弾1種】もついてきます。

※ポストカード・コースターの絵柄は選べません

※画像はイメージです

※無くなり次第終了となります

※フードにはポストカード・コースターは付きません

◆オリジナルグッズ販売

コラボキャンペーン限定のオリジナルグッズを、JOYSOUND直営店10店舗で店頭販売及び、オンラインストアで予約販売いたします！

【商品ラインナップ】

・アクリルグラスマーカー【全9種/オープン】各1,320円(税込)

・チャーム付パフェスプーン【A:14種・B15種/オープン】各1,100円(税込)

・フライトタグ【全9種/ランダム】各880円(税込)

・スタンド付き缶バッジ【A:14種・B15種/ランダム】各550円(税込)

・トートバッグ【全1種】3,850円(税込)

【店頭販売期間】

2025年1月29日(水)～2025年5月20日(火)

※開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます ※なくなり次第終了

【オンライン販売(ご予約受付)期間】

2025年1月29日(水)11:00～2025年3月25日(火)23:59

※商品画像はあくまでイメージであり、実際の商品とは異なる場合がございます ※グッズはカラオケ利用がなくてもご購入いただけます

※販売期間中であっても、上限数に達し品切れする場合がございます ※店頭でのグッズ販売は一部店舗でのみとなります

※店頭販売については、ご購入個数制限を設けさせていただきます

※オンラインストア予約販売の詳細は、JOYSOUND直営店コラボキャンペーンサイトにて掲載いたしますのでご確認ください

◆コラボキャンペーン実施店舗

【コラボルーム（5店舗）】

・東京：JOYSOUND池袋西口公園前店【5周年デザインROOM】

・東京：JOYSOUND渋谷南口駅前店【Battle of UnityデザインROOM】

・愛知：JOYSOUND名駅三丁目店【5周年デザインROOM】

・大阪：JOYSOUNDなんば戎橋店【5周年デザインROOM】

・福岡：JOYSOUND博多口駅前店【5周年デザインROOM】

【コラボドリンク販売実施店舗（70店舗）】

・JOYSOUND直営店67店舗およびゆう遊空間3店舗

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

※コラボドリンクテイクアウト実施店舗および、グッズ販売店舗はキャンペーンページでご確認いただけます