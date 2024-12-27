落語動画サブスク「ぴあ落語ざんまい」12月の新着ラインアップ公開

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ぴあ株式会社がお届けする、落語の高座映像が定額見放題で楽しめる動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」の2024年12月の新着ラインアップ情報をお届けします。

2024年12月新着ラインアップ登場

新宿末廣亭の2024年9月下席の収録映像を中心に全69作品を一挙公開しました。

・新宿末廣亭 2024年5月上席より

雷門助六(★)「浮世床 ー本ー」「粗忽の釘」「こり相撲」

・新宿末廣亭 2024年9月下席より

桂歌蔵(★)「壺算」「堪忍袋」「青菜」「桃太郎」「大安売り」「看板の一」「権助芝居」

桂枝太郎「饅頭怖い」「アンケートの行方」「おすわどん」「タイムカプセル」「電話の向こう」

桂小右治(★)「ぞろぞろ」「転失気」「茄子娘」

神田松鯉「屏風の蘇生」「天保六花撰 玉子の強請」「谷風の情け相撲」「水戸黄門記 雁風呂由来」「太田道灌」

三遊亭愛楽「宮戸川」「親子酒」「新聞記事」「紙入れ」「辰巳の辻占」

三遊亭あら馬(★)「宗論」「猫の皿 ～芸者さん～」

三遊亭圓丸(★)「皿屋敷」「堪忍袋」「目黒のさんま」「親子酒」「鹿政談」「宮戸川」「強情灸」「猫の皿」

三遊亭兼好「近日息子」

三遊亭朝橘「茄子娘」「子ほめ」

三遊亭とん馬「犬の目」「替り目 ～づぼらん～」「熊の皮」「雑俳 ～吃又～」「稽古屋」「宗論」「芋俵 ～ずぼらん～」

三遊亭遊喜「加賀の千代」「皿屋敷」「壺算」「堀の内」「宗論」

三遊亭遊三「無精床」「たがや」「ぱぴぷ」「干物箱」「夢の酒」「子ほめ」「小言幸兵衛」「高砂や」

三遊亭遊馬「道具屋」「真田小僧」「佐野山」「家見舞」

春雨や雷蔵「小間物屋政談」「お若伊之助」「山崎屋」「死神」

(★)…「ぴあ落語ざんまい」初登場

月間ランキング（2024年11月）

12月配信開始作品の詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/news/detail/48

ぴあ落語ざんまいの月間視聴ランキング、2024年11月の月間1位に輝いたのは、柳家花緑「紺屋高尾」でした。

上位30位までの作品は以下の通り。

月間ランキング（2024年11月）

1位 柳家花緑「紺屋高尾」

2位 橘家圓太郎「締め込み」

3位 春風亭勢朝「昭和落語四天王」

4位 古今亭志ん彌「替り目」

5位 柳亭こみち「妻の酒」

6位 柳家花緑「笠碁」

7位 五街道雲助「抜け雀」

8位 柳家花緑「試し酒」

9位 神田松鯉「源平盛衰記 那須与一 扇の的」

10位 柳家花緑「明烏」

11位 金原亭馬の助「相撲あれこれ～ 百面相～」

12位 柳家小ゑん「鉄の男・全編」

13位 柳家花緑「竹の水仙」

14位 柳家花緑「芝浜」

15位 古今亭菊之丞「二番煎じ」

16位 古今亭菊志ん「出来心」

17位 柳家喬之助「堪忍袋」

18位 五街道雲助「お見立て」

19位 柳家花緑「三軒長屋」

20位 入船亭扇辰「死ぬなら今」

21位 鈴々舎馬るこ「新牛ほめ」

22位 橘家圓太郎「大工調べ」

23位 神田松鯉「赤穂義士伝 殿中松の廊下」

24位 神田松鯉「赤穂義士銘々伝 神崎詫証文」

25位 五街道雲助「幾代餅」

26位 五街道雲助「権助魚」

27位 柳家小ゑん「悲しみは埼玉に向けて」

28位 柳家花緑「子別れ」

29位 古今亭駒治「楽しい山手線」

30位 柳家小満ん「かんしゃく」

※集計期間：2024年11月1日～2024年11月30日

※会員の皆さまの視聴時間・回数を集計したランキングとなります（視聴時間・回数は非公表）。

※31位以降のランキングは「ぴあ落語ざんまい」にて公開中。

「ぴあ落語ざんまい」について

月間ランキング（2024年11月）を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/news/detail/46

１.2,000本以上の落語の高座映像がスマホ、パソコンで見放題！

オンデマンド配信で好きな落語家、映像をいつでも好きな時に視聴できます。アプリ等のインストールは不要。お持ちのスマートフォンやパソコンのWebブラウザで簡単にご利用可能です。

２."話芸の殿堂"新宿末廣亭で収録した珠玉のコンテンツが満載

江戸以来の寄席の伝統文化を今に伝える「新宿末廣亭」が全面協力。東京都内唯一の木造建築の寄席であり、戦後復興とともに寄席演芸の発信を担ってきた"話芸の殿堂"新宿末廣亭の定席番組から、珠玉の映像をたっぷりとお届けします。なかなか新宿末廣亭に足を運べない方も、ご自宅等でお気軽に新宿末廣亭の落語高座をお楽しみいただけます。

３.新着コンテンツも続々登場予定

見放題コンテンツには新着も続々登場予定。実演で聞いたことがないレアな演目など、新しい出会いと楽しみを常にお届けしていきます。

４.月額料金は990円(税別)、新規入会は初月無料！

落語会の有料配信の視聴券は一般的に通常1,500円～2,500円のところが多いですが、本サービスの月額費は税別990円（税込1,089円）。2,000本以上のコンテンツの中から好きな映像を、どれでも、いつでも、何回でも視聴可能と、お得にお楽しみいただけるサービスです。

また、ただいま新規入会の初月無料キャンペーンを実施中。新規入会日(有料会員登録)から1ヶ月間は無料で高座映像の見放題サービスをお楽しみいただくことが出来ます。

ぴあ落語ざんまい配信ラインアップ

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/

(2024年12月26日現在)

［※五十音順］

一玄亭米多耦

入船亭扇橋

入船亭扇好

入船亭扇蔵

入船亭扇太

入船亭扇辰

入船亭扇遊

入船亭遊京

桂歌助

桂歌蔵

桂右團治

桂枝太郎

桂銀治

桂小右治

桂小南

桂笹丸

桂三四郎

桂翔丸

桂伸衛門

桂扇生

桂竹千代

桂竹丸

桂夏丸

桂春若

桂ひな太郎

桂文治

桂文雀

桂文生

桂やまと

桂優々

桂幸丸

雷門音助

雷門小助六

雷門助六

川柳つくし

神田阿久鯉

神田京子

神田松鯉

神田陽子

金原亭生駒

金原亭馬治

金原亭馬太郎

金原亭馬の助

金原亭小駒

金原亭小馬生

金原亭駒三

金原亭伯楽

金原亭馬生

金原亭馬遊

金原亭世之介

金原亭龍馬

五街道雲助

古今亭圓菊

古今亭菊志ん

古今亭菊太楼

古今亭菊千代

古今亭菊之丞

古今亭菊春

古今亭菊丸

古今亭菊龍

古今亭ぎん志

古今亭駒治

古今亭寿輔

古今亭志ん橋

古今亭志ん五

古今亭志ん雀

古今亭志ん輔

古今亭志ん彌

古今亭志ん陽

古今亭伝輔

古今亭雛菊

古今亭文菊

古今亭佑輔

五明樓玉の輔

三笑亭夢丸

三遊亭愛楽

三遊亭あら馬

三遊亭伊織

三遊亭歌司

三遊亭歌彦

三遊亭歌武蔵

三遊亭歌奴

三遊亭圓歌

三遊亭圓雀

三遊亭圓丸

三遊亭鬼丸

三遊亭歌実

三遊亭歌る多

三遊亭吉窓

三遊亭兼好

三遊亭志う歌

三遊亭丈二

三遊亭朝橘

三遊亭天どん

三遊亭とん馬

三遊亭花金

三遊亭萬窓

三遊亭遊喜

三遊亭遊三

三遊亭遊史郎

三遊亭遊之介

三遊亭遊馬

三遊亭わん丈

春風亭愛橋

春風亭一蔵

春風亭いっ休

春風亭一左

春風亭一朝

春風亭かけ橋

春風亭三朝

春風亭笑好

春風亭正朝

春風亭昇乃進

春風亭勢朝

春風亭朝枝

春風亭梅朝

春風亭百栄

春風亭柳枝

春風亭柳太郎

春風亭柳朝

笑福亭羽光

笑福亭福笑

笑福亭里光

笑福亭和光

蜃気楼龍玉

隅田川馬石

昔昔亭A太郎

昔昔亭喜太郎

昔昔亭桃太郎

昔昔亭桃之助

台所おさん

宝井琴調

瀧川鯉津

瀧川鯉橋

橘ノ圓満

橘家圓十郎

橘家圓太郎

橘家文吾

立川吉幸

立川幸朝

立川成幸

玉川奈々福

桃月庵こはく

桃月庵白浪

八光亭春輔

初音家左橋

林家錦平

林家けい木

林家しん平

林家種平

林家つる子

林家鉄平

林家彦三

林家まめ平

春風一刀

春雨や雷蔵

むかし家今松

夢月亭清麿

柳家あお馬

柳家一琴

柳家一九

柳家海舟

柳家花ごめ

柳家花飛

柳家花緑

柳家勧之助

柳家吉緑

柳家喬之助

柳家圭花

柳家小ゑん

柳家小袁治

柳家小さん

柳家小三太

柳家小団治

柳家小はぜ

柳家小八

柳家小平太

柳家小満ん

柳家小もん

柳家小里ん

柳家権太楼

柳家さん花

柳家さん喬

柳家三語楼

柳家さん八

柳家さん福

柳家花いち

柳家はん治

柳家風柳

柳家平和

柳家やなぎ

柳家緑助

柳家わさび

吉原朝馬

柳亭市童

柳亭市若

柳亭燕三

柳亭燕路

柳亭こみち

柳亭左龍

柳亭芝樂

柳亭明楽

鈴々舎馬桜

鈴々舎馬風

鈴々舎馬るこ

鈴々舎美馬

各配信作品はぴあ落語ざんまいにてご確認ください。

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/ぴあ株式会社

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