【上場記念キャンペーン第1弾】派遣料金2週間無料（20万円相当）＆紹介手数料10％OFF（30万円相当）キャンペーン実施！

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで時短など多様な働き方を可能にする人材派遣・紹介サービスを提供する株式会社ビースタイルスマートキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中島健治）は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、企業様の採用活動をよりスムーズにサポートするために、人材派遣および人材紹介サービスの手数料を期間限定で割引するキャンペーンを実施いたします。このキャンペーンでは、派遣料金最大20万円相当（※1）＆紹介手数料30万円相当（※2）の効果があります。

※１：2024年4月～9月までの週5日、1日実働8時間就業における平均請求時給をもとに算出

※２：理論年収300万円の方をご採用いただいた場合を想定し算出

300万円×紹介料率35%＝105万円

300万円×紹介料率25%＝75万円

30万円の割引

■キャンペーン概要

※2024年12月18日（水）以降にご依頼頂いた派遣/紹介求人に限ります。 ※求人の一部は対象外とさせていただく可能性がございます。詳細は担当営業にお問い合わせください。＜人材派遣サービス＞

新規でご契約いただいたお客様には、最大2週間分の派遣料金を無料でご提供いたします。

※締結したご契約の契約条件に基づき値引き額を算出します

【条件】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3176/table/972_1_d25cf3f10b8007253c04bacffbdf34f0.jpg ]

【お申し込みフォーム：https://smartcareer.b-stylejob.jp/biz/?utm_source=smartc_header】

＜人材紹介サービス＞

ご紹介手数料を通常35％のところ、10%OFFの25％でご提供いたします。

【条件】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3176/table/972_2_e761059e4257e8cf29da9295554d6bd1.jpg ]

【お申し込みフォーム：https://smartcareer.b-stylejob.jp/biz/】

※いずれのキャンペーンも先着50契約限定となります

■しゅふ特化型の人材派遣サービス

繁忙や閑散に応じた人員配置など、しゅふの働く特性を活かした効率的な派遣サービス活用を提案いたします。

▼詳細はこちら

https://www.b-style-part.net/

■専門職／企画職の即戦力な人材派遣・人材紹介サービス

通常の派遣採用や社員採用では出会えないような、フレキシブルな働き方を希望するスペシャリストをご紹介いたします。過去年収500万円以上の優秀な自走型人材をコストを抑えてスピード採用することが可能です。

▼詳細はこちら

https://smartcareer.b-stylejob.jp/biz/

■キャンペーンのお問い合わせ先

株式会社ビースタイルスマートキャリア

電話番号：03-6373-1118

メールアドレス：bsc-information@b-style.net

＜ビースタイルスマートキャリアについて＞

2002年に、女性が結婚・出産後もスキルを活かして働ける社会を目指し、“時短”に特化した人材派遣・紹介サービス会社として創業。現在は、主婦層×オフィスワークの「しゅふＪＯＢスタッフィング」、時短×ハイキャリアの「スマートキャリア」、ハイグレード副業「BIZ-directors」を展開し、多様な働き方の実現に取り組んでいます。

＜ビースタイルグループについて＞

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。

https://www.bstylegroup.co.jp/