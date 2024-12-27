個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、LapiStory第九弾となる新VOICE「【LapiStory#9】12月 隠し事」をリリース！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、12月27日18時より、1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていくボイスの第九弾となる「【LapiStory#9】12月 隠し事」をリリースします。
製品情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
■【LapiStory#9】12月 隠し事
販売価格：1,500円（税込）
【LapiStory 第9話 隠し事】
クリスマスの夜に突然現れたのは、星影ラピスの姉！？質問をされ、根掘り葉掘り聞かれるが…。
一部バイノーラル収録あり
■LapiStoryとは
1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。
学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）
シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）
■ボイスフォーマット：mp3 & wav
■時間：18:24
販売情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
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【星影ラピス】
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