個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、LapiStory第九弾となる新VOICE「【LapiStory#9】12月 隠し事」をリリース！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、12月27日18時より、1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていくボイスの第九弾となる「【LapiStory#9】12月 隠し事」をリリースします。








製品情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/






■【LapiStory#9】12月 隠し事


販売価格：1,500円（税込）


【LapiStory 第9話 隠し事】


クリスマスの夜に突然現れたのは、星影ラピスの姉！？質問をされ、根掘り葉掘り聞かれるが…。


一部バイノーラル収録あり



■LapiStoryとは


　1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。


　学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）


　シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）



■ボイスフォーマット：mp3 & wav


■時間：18:24




販売情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/



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【星影ラピス】


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