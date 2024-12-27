札幌市主催令和6年度「卸売業活性化講演会」の参加企業を募集中！！

札幌市

札幌市では、札幌市内で卸売業を営む方々に向けて毎年「卸売業活性化講演会」を開催しております。今年度は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」(マネジメント部門) を受賞した書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の著者である、斉藤 徹 氏を講師に迎え開催いたします。

貴重なお話を生で聞くことができるチャンスです。当日は質疑応答の時間もございます。ぜひご参加をご検討ください！

※同講演会のあとに、札幌市内卸売企業による任意団体である「札幌卸商連盟」の令和７年新年交礼会も開催いたします。こちらも、今年度は同連盟会員以外の札幌市内の卸売企業様にもご参加いただけます。ぜひ、併せてご参加をご検討ください。

開催概要

開催日時 ：令和７年1月29日（水）

【卸売業活性化講演会】16時00分から17時45分まで

【札幌卸商連盟・新年交礼会】18時00分から19時30分まで

会場 ：ニューオータニイン札幌（札幌市中央区北２条西１丁目）

定員 ：【卸売業活性化講演会】50名程度

【札幌卸商連盟・新年交礼会】30名程度

講演会講師：斉藤 徹 氏

（ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授

・株式会社hint代表取締役 ・株式会社ループス・コミュニケーションズ代表取締役）

参加費用 ：【卸売業活性化講演会】無料

【札幌卸商連盟・新年交礼会】9,000円/人（札幌卸商連盟会員の場合5,000円/人）

申込方法 ：出欠連絡票を下記の札幌卸商連盟事務局まで提出してください。

申込締切 ：令和７年１月15日（水曜日）まで

お問い合わせ・お申込み先

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市経済観光局産業振興部展示場整備担当課内 札幌卸商連盟事務局

TEL：011-211-2481 FAX：011-218-5130 E-mail：tenjijo@city.sapporo.jp