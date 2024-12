トマ・ピケティ＆マイケル・サンデル『平等について、いま話したいこと』2025年1月に日米同時発売！

株式会社 早川書房

早川書房はトマ・ピケティ&マイケル・サンデル『平等について、いま話したいこと』(原題 Equality: What It Means and Why It Matters)を2025年1月17日に緊急刊行します。

内容紹介

資本主義の果て、大いなる格差に覆われる現代。教育やヘルスケアを「脱商品化」するには? 左派はなぜ世界的に弱体化したのか? 大学入試や議会選挙にくじ引きを導入すべき? 当代きっての経済学者と政治哲学者が、「平等」という問いをめぐって徹底的に議論する。

■ピケティとサンデルの対談がついに実現

『21世紀の資本』をはじめとする数々の著作で、詳細な歴史分析により「富の集中」の問題を明らかにしてきたトマ・ピケティ。現代における正義を問い、近年は特に「能力主義(メリトクラシー)」にひそむ罠に警鐘を鳴らすマイケル・サンデル。世界最高の知性として著作や発言が注目されてきた両氏がついに対談! 経済、哲学、政治を横断し、不平等のなにが問題で、どうすれば平等を実現できるかを語り合います。

■ピケティとサンデルの入門としても最適

本書には両氏の過去の著作のエッセンスが詰まっており、ピケティがナビゲートするサンデル入門、サンデルがナビゲートするピケティ入門としても読むことができます。巻末にはピケティとサンデルの主要著作ガイドを日本オリジナルで掲載していますので、あわせてご参照ください。

■日米同時刊行。世界の「いま」を読み解く必読書

ドナルド・トランプ氏がアメリカ合衆国大統領に再選され、1月20日の就任式を目前に控えたいま、「平等」はまさに喫緊の課題。現代に生きるわれわれ一人ひとりが考えるべき問題を提示する本書を、本国と同時発売で届けます。

「不平等がいかに個人を卑屈にし、経済を非効率にし、社会を荒廃させるのかは本書を読めばわかるだろう。二人が終始強調しているのは、不平等とは、単なる経済的機会や資本の多寡のみならず、人間が同類である人間から、人間として扱われない問題を意味しているということだ」――吉田徹(政治学者、本書解説より)

目次

第1章 なぜ不平等を懸念するのか

第2章 お金はもっと重要でなくなるべきか

第3章 市場の道徳的限界

第4章 グローバリゼーションとポピュリズム

第5章 能力主義

第6章 大学入試や議員選挙にくじ引きを取り入れるべきか

第7章 課税、連帯、コミュニティ

第8章 国境、移民、気候変動

第9章 左派の未来──経済とアイデンティティ

著者紹介

トマ・ピケティ

1971年生まれ。フランスの経済学者。パリ経済学校教授。社会科学高等研究院(EHESS)教授。EHESSおよびロンドン経済学校(LSE)で博士号を取得後、マサチューセッツ工科大学(MIT)で教鞭をとったのち現職。2013年に仏語版が、2014年に英語版と日本語版が刊行された『21世紀の資本』は700頁超の学術書にもかかわらず、世界的ベストセラーとなる。

他の著書に『格差と再分配』(早川書房刊)、『資本とイデオロギー』など。

マイケル・サンデル

1953年生まれ。アメリカの政治哲学者。ハーバード大学教授。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。ハーバード大学の学部科目“Justice(正義)”は延べ14,000人を超す履修者数を記録。日本ではNHK教育テレビ(現Eテレ)で『ハーバード白熱教室』として放送された。2009年(邦訳2010年)の『これからの「正義」の話をしよう』は世界各国で大ベストセラーとなり、日本でも累計100万部を突破した。

他の著書に『それをお金で買いますか?』、『実力も運のうち 能力主義は正義か?』(すべてハヤカワ・ノンフィクション文庫)など。

■訳者紹介

岡本麻左子

関西学院大学社会学部社会学科卒。外資系金融会社勤務、ライター、米国留学等を経て2003年から翻訳家。訳書にブーキン&グーリーイェヴ『KGBスパイ式記憶術』など。

■書誌情報

『平等について、いま話したいこと』

著者:トマ・ピケティ、マイケル・サンデル

訳者:岡本麻左子

解説:吉田徹

出版社:早川書房

発売日:2025年1月17日

定価:2,200円(税込み)

頁数:168頁