Ochill × TeaRoom | タイ最大級の音楽・ウェルネスイベント「Wonderfruit 2024」に出展

株式会社TeaRoom

株式会社TeaRoom(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:岩本 涼 / 以下 TeaRoom)は、京都のメディテーションスタジオ「落散 京都」を拠点に活動するアートコレクティブOchill(代表:キルタ ワタル / 以下 Ochill)と共同で、タイ・パタヤで2024年12月12日(木)より5日間に渡って開催された、音楽、アート、ライフスタイル、自然をテーマにしたタイ最大級の音楽・ウェルネスイベント「Wonderfruit 2024」に出展し、茶の湯の思想を軸にしたウェルネス領域への新たな提案として「茶香(吸うお茶)」を用いたTea Ceremonyをフェス会場内で開催いたしました。

TeaRoomでは、タイの大手ホテル・不動産開発会社である、デュシット・インターナショナルのグループにとって日本初進出となる2軒のホテル、デュシタニ京都とASAI京都四条を通じて、京都の茶畑運営に参画し、持続可能な一次産業作りや、ホテルで出たコンポストを堆肥化し、茶畑に返すサステイナブルな取り組みを行うなど、タイをはじめとするアジアにおける海外での取り組みにも積極的に取り組んでいます。

参考:プレスリリース「ラグジュアリーホテルチェーン『デュシット・インターナショナル』×『TeaRoom』業務連携を発表、日本初となる京都でのホテル開業に際して、サステイナブルな取り組みを推進。」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000038444.html)

世界全体のウェルネス市場の拡大と共に、アジア諸国への展開に際しても日本のお茶文化をウェルネスの視点で捉え、伝統を活かした革新的な体験に昇華して提供することが求められています。その中で、今回はタイ最大級の音楽イベントである「Wonderfruit」に、Ochillと共同で出展をいたしました。

出展においては、会場に茶室を見立てたブースを設け、来場者に茶会でもてなしを行いました。茶会の中では、茶葉のみを香りで嗜む新たな嗜好体験「茶香(吸うお茶)」についてもお楽しみいただきました。海外に向けたウェルネス領域への新たな提案として、茶の湯を起点とした文化価値を活用した取り組みを行ってまいります。

■ 「Wonderfruit 2024」概要

会期:2024年12月12日(木)~ 2024年12月16日(火)

会場:The Fields at Siam Country Club(Soi 5, T. Pong, A. Bang Lamung, Chon Buri, 20150, Thailand.ซอย สยามคันทรี 5, ต.โป่ง, อ.บางละมุง , จ.ชลบุรี 20150)

ウェブサイト:https://wonderfruit.co/

TeaRoom by OCHILL

Rooted in the ancient tradition of Japanese tea ceremony, we are reminded to embrace the “ordinary,” a perspective shaped by living in a land often marked by natural disasters. With a reverence for nature and the uncertainty of tomorrow, this art exhibition invites you to experience the essence of presence. Through the ritual of “inhaling (smoking) tea”, we aim to foster a deep connection with nature, breathe mindfully, and share the preciousness of living in this moment.

出展詳細ページ:https://wonderfruit.co/directory/tearoom

Wonderfruit 2024 Official Aftermovie:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yvi47TCyJY4 ]

■ Art Collective Ochill について

Ochillは日本らしい well-being を “well-down” と捉え探究し、嗜好品の再解釈と再構築・祈りの再発見を軸とした集団的創造を行うアートコレクティブです。「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」を well-being と定義するなら、私たちは「社会的に欠けていても、精神的に負荷がなく、自然体である自分を認知していく状態」を【well-down】と再解釈します。肩肘張らずに、素直に、ありのままの自分に堕ちていく姿も、人の在るべきひとつの状態として提唱しています。自己と出逢うための実験空間として、活動拠点である京都西陣の瞑想室を定期的に開放しています。これまで、日本茶の茶葉のみを吸うという嗜好体験「茶香(吸うお茶)や、石を積む瞑想体験などの様々なインスタレーションを発表してきました。

WEB : https://ochill.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/ochill_welldown/



■ 株式会社TeaRoomについて

2018年の創業より静岡県本山地域に日本茶工場を承継。サステイナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。

1997年生まれの代表 岩本は、幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業。裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼(準教授)として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動。世界を変える30歳未満30人の日本人「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」や「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」への選出、ダボス会議グローバルシェイパーズのメンバーなど、グローバルでの様々な実績を持つ他、株式会社中川政七商店の社外取締役を務める。

代表取締役:岩本涼

所在地:151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目38番14号 STANTION kitasando 5F

工場:421-2304 静岡県静岡市葵区渡1449

創業:2018年

事業:日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト:http://tearoom.co.jp

採用サイト:https://career.tearoom.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tearoom_japan/

X:https://twitter.com/TeaRoom_Japan

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TeaRoom:高木

Tel:050-1432-8320 E-mail:pr@tearoom.co.jp

コーポレートサイト:https://tearoom.co.jp/(https://tearoom.co.jp/)