「劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク」と塗り絵コンテスト「塗りマス！」がコラボレーション　劇中に登場するミク達12人を塗って、液タブ・パソコンなど豪華賞品をゲット

株式会社セルシス

セルシスは、本日12月27日（金）より株式会社アイビスと共催する、第三十一回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」で、「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」とコラボレーションします。



4周年を迎えた大人気リズムゲームアプリ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の、初のアニメ映画化を記念して、劇中に登場するミク達12人の塗り絵を公開し、塗り絵作品を募集します。塗り絵は、全身またはアップの線画を選んで自由に塗ることができます。「塗りマス！」はお一人につき何作品でも応募でき、抽選で当たる賞も多く設けていますので、ぜひチャレンジしてみてください。素敵な塗り絵作品のご応募をお待ちしています。





▼デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)

「塗りマス！」は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末／アプリで彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグをつけて投稿することで応募できる塗り絵コンテストです。これまでの総応募数は合計で14万1千点を超えます。



線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）に指定のハッシュタグをつけて投稿することで、応募完了となります。入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールなどのクリエイター向け豪華賞品、「劇場版プロセカ」関連グッズのほか、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルをプレゼントします。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製クリアファイルをプレゼントします。また、塗っている工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる賞もあります。



応募作品の制作用として、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版や、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」（株式会社アイビス）を提供しております。CLIP STUDIO PAINTとアイビスペイントは連携しており、アイビスペイントで描いた作品をCLIP STUDIO PAINTに読み込んで続きを描くことができます。

【第三十一回「塗りマス！」】

▼募集期間

2024年12月27日（金）～ 1月27日（月）まで



▼対象作品

コンテストサイトから指定の線画をダウンロードし、デジタルペイントで完成させた作品（使用する端末、アプリは自由）



▼応募方法

コンテストサイトから線画をダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグ「#第三十一回塗りマス」をつけて投稿することで応募完了となります。

https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/





▼賞と賞品

●塗りマス大賞 3作品

「-傑作-」

1. Surface Pro 第11世代＋Surface Pro キーボード（スリムペン付き）（提供：マイクロソフト株式会社）

製品詳細：https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-pro-11th-edition



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





「-逸品-」

1. DAIV Z4-I7I01SR-A（提供：株式会社マウスコンピューター）

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01sracaw101dec/



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





「-至高-」

1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル スターターパック】

インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン

iiyama SENSE-15FH111-N-UCEX-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT]（提供：株式会社ユニットコム）

製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1054447



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●液タブ賞 1作品

1. Wacom One 液晶ペンタブレット 12 （DTC121W0D）（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●初参加賞 抽選1名様

1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）

製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●レベルアップ賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/L -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）

製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054572/



2.パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●アクセサリー賞 抽選1名様

1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）

・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALSVN

・タブレット用2本指グローブ（M） TB-GV1M

・Type-C（TM）/USB-Aコネクター対応 USBメモリ MF-TPC3064GBK

・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH

製品詳細：

https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALSVN.html

https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html

https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html

https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html



2.パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●プロセカ賞 4作品

1. 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」ポスターB2サイズ（非売品）（提供：「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会）

2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）



●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。





■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス！特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス！特製クリアファイル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



▼審査結果発表

2025年2月13日（木）予定





「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」とは…

原作は、幅広い層から支持される大人気リズムゲームアプリ『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（通称：『プロセカ』）。

公開を2025年1月17日に控えた本作は、ゲームには登場していない新しい初音ミクが、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿が描かれるオリジナルストーリーです。



▼公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie

▼公式X：https://x.com/pjsekai_movie



権利表記：(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」やコミュニティサービス「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。

セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/