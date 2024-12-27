不破湊（VTuberグループ「にじさんじ」所属）の登録者100万人を記念して「Fuwa Minato Celebration Goods」を2025年1月1日(水)0時から受注販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Fuwa Minato Celebration Goods」グッズを2025年1月1日(水)0時から受注販売を開始いたします。

2025年1月1日(水)0時から「Fuwa Minato Celebration Goods」を受注開始！

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する不破湊のYouTubeチャンネル登録者100万人を記念したグッズ「Fuwa Minato Celebration Goods」が登場！

グッズラインナップは、不破湊本人がプロデュースしたピアス/イヤリング、フワッチクルーラー ぬいぐるみクッション、八角皿＆レンゲの3種類。

「Fuwa Minato Celebration Goods」は、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）にて2025年1月1日(水)0時から2025年2月1日(土)23時59分の約1ヵ月間受注販売を行います。

■ピアス/イヤリング

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全2種(ピアス1種、イヤリング1種)

※各種片耳用

・サイズ(約)

本体：全長45mm

ケース：W75mm×H90mm

・素材：真鍮、イエローゴールドメッキ、ガラス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■フワッチクルーラー ぬいぐるみクッション

・価格：4,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W510mm×H400mm

・素材：ポリエステル、ポリウレタン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※受注期間中に予定数量に達し次第、二次受注を行います。

■八角皿＆レンゲ

・価格：4,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

八角皿：直径190mm 高さ40mm

レンゲ：全長147mm 口幅46mm

・素材：磁器

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

新春にじさんじ2025キャンペーンも開催！

2025年1月1日(水) 0時より2024年の感謝を込めて #新春にじさんじ2025 キャンペーンを実施いたします！

■キャンペーン内容

期間中、10,000円(税込)以上お買い上げで 配送料をにじストアが負担！

※「誕生日グッズ＆ボイス」全種と「にじさんじ歌謡祭2024」グッズは 送料キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。



■キャンペーン期間

2025/1/1(水)0:00 ~ 1/7(火)23:59



さらに、総勢43名のライバーオリジナルのおみくじ「#新春にじみくじ2025」が引ける特設サイトもご用意しております。

新年の運試しに「#新春にじみくじ」2025をお楽しみください！

■特設サイト

https://shop.nijisanji.jp/shinshunnijisanji_top.html

販売概要

・受注期間：2025年1月1日(水)0時～2025年2月1日(土)23時59分

・発送予定：2025年4月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_561

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

不破湊(ふわみなと / Fuwa Minato)

歌とゲームが大好きなバーチャルホスト。

三度の飯より貴女の笑顔。

No.1にしてください。

■主なリンク先一覧

不破湊 YouTube CH：https://www.youtube.com/@FuwaMinato

ROF-MAO YouTube CH：https://www.youtube.com/@ROFMAO

不破湊 X：https://x.com/Fuwa_Minato

にじさんじ公式HP 不破湊(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/minato-fuwa

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp/

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸