A BATHING APE(R)の初売り恒例「HAPPY NEW YEAR BAG」がBAPE STORE(R)およびBAPE.COMにて2025年1月1日(水・祝)発売開始。



大好評につき、毎年完売必至の「A BATHING APE(R)︎ HAPPY NEW YEAR BAG」が今年も登場します。1年の感謝の気持ちを込めて、BAPE(R)︎のオリジナルバッグに魅力的なアイテムをギッシリ詰め込んだ、「PREMIUM ver.」「BAPE(R) ver.」2タイプのHAPPY BAGをご用意いたしました。

販売店舗

BAPE(R) PREMIUM HAPPY BAG

BAPE STORE(R) / BAPEXCLUSIVE(TM) / BAPE KIDS(R) / BAPE.COM / ZOZOTOWN / Rakuten Fashion



BAPE(R) HAPPY BAG (MENS)

BAPE STORE(R) / BAPEXCLUSIVE(TM) / BAPE KIDS(R) / A BATHING APE PIRATE STORE(R) / BAPE.COM / ZOZOTOWN / Rakuten Fashion



BAPE(R) HAPPY BAG (KIDS)

BAPE STORE(R)* / BAPEXCLUSIVE(TM) / BAPE KIDS(R) / A BATHING APE PIRATE STORE(R) / BAPE.COM / ZOZOTOWN / Rakuten Fashion

*BAPE STORE(R)は、以下店舗での販売となります。

BAPE STORE(R) 原宿、BAPE STORE(R) 渋谷、BAPE STORE(R) 名古屋、BAPE STORE(R) 大阪、BAPE STORE(R) 京都

BAPE(R) PREMIUM HAPPY BAG

「PREMIUM ver.」は、BAPE(R)らしいストリートテイストのコーディネートを叶えるミリタリージャケットやデイパックを含めた5点セット。

BAPE(R) PREMIUM HAPPY NEW YEAR BAG\52,800- (税込)BAPE(R) HAPPY BAG

「BAPE(R) ver.」は、コーチジャケットなど定番のBAPE(R)︎アイテムからなる4点セット。

メンズとキッズサイズがラインアップします。

BAPE(R) HAPPY NEW YEAR BAGMENS: \33,000- (税込)HAPPY NEW YEAR BAGKIDS: \26,400- (税込)

詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/happy-bag-2025

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

