DICT Recordsより劇伴作曲家石塚玲依による本格的ピアノソロ曲集「イーゼルの上の音楽」の12曲目『ルリビタキ』が本日リリースされ12曲構成のシリーズ第一集が完結！

株式会社Link & Innovation

東京都渋谷区のDICT CUBE TOKYOを本拠地とする、Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティであるDICT(運営会社:株式会社Link & Innovation)から派生した企業、株式会社Virgo(東京都渋谷区)は、運営する音楽レーベル「DICT Records」によるピアノソロ・シリーズ「イーゼルの上の音楽」の12曲目となるシングル『ルリビタキ』を本日、12月27日にリリースし、12曲構成の同シリーズ第一集を完結させました。

[各音楽配信サービスへのリンク: https://lnk.to/9oUP11Ts ]

『ルリビタキ』(イーゼルの上の音楽より)ジャケット画像(アートワーク: 熊谷ゆ~ほ)

■クリエイターたちのサンドボックスから生まれる作品集

DICTが構築中の、作曲家、演奏家、デザイナー、そしてリスナーによる音楽制作とその活用のためのサンドボックス・コミュニティ「DICT Music DAO」は、Web 3.0を活用した新たな仕組みのもと、クリエイターたちのバックボーンにある、芸術性の高い作品を自律分散的に生み出し、その高い収益性の実現による、クリエイターの皆様のより良い制作環境の循環を目指しています。

本シリーズ「イーゼルの上の音楽」はこのβ版から生まれるもので、多数のTVアニメや映画のための楽曲を制作する作曲家の石塚玲依氏(作曲ならびに音源制作)と、イラストレーター/デザイナーの熊谷ゆ~ほ氏(ジャケットイラストならびにデザイン)による共創作品です。

DICT Recordsではこれまでに、同シリーズより11作品をリリースしており、12曲目のシングルとなる『ルリビタキ』を本日リリースし、「イーゼルの上の音楽」の第一集を完結させました。

■聴衆も演奏者も楽しめるピアニストのため新たなレパートリーの創出

「イーゼルの上の音楽」は特定の形式に固執しない、キャンバスの上に自由に描かれる絵画のようなイメージのピアノソロ作品集で、2024年7月26日より隔週金曜日に、Spotify、Apple Music、YouTube Musicをはじめとした各音楽配信サービスにてリリースを継続してまいりました。

同シリーズは、DICT(ディクト)が構築を進めている、前述のサンドボックス・コミュニティ「DICT Music DAO」の取り組みの一つとして制作されたもので、DICT Music DAOでは各アーティストの自由な創作を基本としていますが、「聴衆が直感的に鑑賞を楽しむことができ、演奏者も演奏を楽しめる楽曲」をコンセプトとしており、皆が楽しめるクラシック・コンサートの為の新たなレパートリー創出を目指しています。

現在DICT Music DAOのコンセプトやスキームは、多くの作曲家の方々に共感をいただき、2025年のリリースに向けて、多数の楽曲を並行的に制作中です。また、これらの楽曲をプロ、アマチュアを問わず、ピアニストの方々に、より手軽に利用していただく為の準備を進めています。

[商品情報]

商品名: ルリビタキ(イーゼルの上の音楽より)

英題: Ruribitaki from Music on the easel

作曲~音源制作: 石塚玲依

ジャケット・アートワーク: 熊谷ゆ~ほ

収録時間: 約3分(全1曲)

商品番号: VI-0018

発売日: 2024年12月27日(金)

発売元: DICT Records(株式会社Virgo)

[収録曲]

1. ルリビタキ(イーゼルの上の音楽より)

↓ストリーミング、ダウンロードはこちらから↓

各音楽配信サービスリンク: https://lnk.to/9oUP11Ts

[Staff]

Producer: Takeki Mitome

Mastering Engineer: Takeki Mitome

Executive Producer: Shinya Yamamoto, PhD

作曲~音源制作: 石塚玲依 Rei Ishizuka

1988年生まれ、東京都出身。これまでにTVアニメ『進撃の巨人』、『Go!プリンセスプリキュア』各エンディング曲、TVアニメ 『プリパラ』2nd Seasonおよび3rd Season、『カッコウの許嫁』、『あやかしトライアングル』、劇場アニメ『地球外少年少女』、『ポケットモンスター ココ』(共作)等のサウンドトラックをはじめ、多数のアニメやゲーム、舞台のための音楽を制作。現代音楽を中心に、吹奏楽やオーケストラからロックやミニマルなど現代音楽由来の大きな世界観と明確なコンセプトを持った作風が特色で、キャッチーな背景音楽や、情景や心情を拾うフィルムスコアによる劇伴など幅広く作り上げる作編曲家である。現在放送中の「わんだふるぷりきゅあ!」では後期エンディング主題歌「しあわせえぼりゅ~しょん」の作曲および編曲を担当している。東京音楽大学付属高等学校および東京音楽大学作曲指揮専攻(芸術音楽コース)卒業。

石塚玲依

アートワーク: 熊谷ゆ~ほ UFO KUMAGAI

長野県出身、神奈川県在住のデザイナー/イラストレーター。

Webデザイン、チラシ等各種印刷物デザイン、アプリUIデザイン、商品パッケージデザイン、ロゴデザイン、音楽作品アートワーク制作、動画制作、各種イラスト制作等、大手企業からの依頼をはじめ、幅広い制作実績を持つ。DICT Agency所属。

[プロフィール詳細はこちら → https://www.virgo-all-creation.com/ufo-kumagai ]

熊谷ゆ~ほ

■「イーゼルの上の音楽」第一集(全12曲)

7月26日(金)リリース

『日時計』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/jgVDNhIC

8月9日(金)リリース

『水たまりを跨ぐ猫』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/ytDsU7g2

8月23日(金)リリース

『深層の魚群』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/UhnxvGhN

9月6日(金)リリース

『ヘイロー』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/3KsKsBeK

9月20日(金)リリース

『ノクチルカ』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/zPWjJWHd

10月4日(金)リリース

『星図の鳥たち』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/rVfUQMs5

10月18日(金)リリース

『静謐なレリーフ』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/DSnoqwPD

11月1日(金)リリース

『水光を紡ぐ人魚』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/Dp1CoiMG

11月15日(金)リリース

『鳳凰』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/x7yk9tSx

11月29日(金)リリース

『不透明な精霊』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/krlSpHYn

12月13日(金)リリース

『純潔で虚ろなワルツ』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/PixTDghk

12月27日(金)リリース

『ルリビタキ』(イーゼルの上の音楽より)

ストリーミング&ダウンロード: https://lnk.to/9oUP11Ts

DICT(Design, Innovation, Co-Creation, Technology)とは

DICT(ディクト)は 2022 年 3 月、社会起業家の山本晋也によって創設された、Web 3.0/ DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティで、その名称は Design, Innovation, Co- Creation, Technology の頭文字によって構成されています。東京都渋谷区代々木の DICT CUBE TOKYO を中心に、DICT Base Miura(神奈川県三浦市)、DICT Base Miyako(沖縄県宮古島市)、DICT BASE FUJI(山梨県富士吉田市)、DICT Base Toyooka(兵庫県豊岡市)、等各地に拠点を有していま す。株式会社 Virgo をはじめ、これまでに 12 の法人が、DICT から誕生しています。

株式会社Virgoについて

株式会社Virgo(ヴァルゴ)は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル(DICT Records)の運営の他、地方創生事業、イベント企画・運営、タレントマネジメント、各種デザイン等を行なっています。

代表者: 代表取締役 山本 晋也

本社所在地: 東京都渋谷区代々木1-44-4 DICT CUBE TOKYO

コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/

※弊社音楽作品の利用等に関するお問い合わせはDICT Recordsまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: info-dictrecords@fractal-dict.com