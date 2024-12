東武トップツアーズのオンライン店舗「TABIYOSE TOBUMALL本店」にて販売を開始！また、外国人対応直販サイトにて販売予定！

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、 2024年12月23日より東武トップツアーズ株式会社(東京都、代表取締役社長・百木田康二、以下東武トップツアーズ)のオンライン店舗「TABIYOSE TOBUMALL本店」にて観戦チケットの販売を開始いたします。また東武トップツアーズの運営する外国人対応の直販サイトでも観戦チケットの販売を予定しております。

本取組は、東武トップツアーズとの連携による情報発信の強化により、国内ファンはもちろん、外国人観光客も含めた多くの方々が、より手軽に試合観戦が可能になるサービスとなります。日光市が持つ観光資源のひとつとしてアイスホッケー競技を活用いただき、国内外からの誘客による地域活性化を目標とします。

TABIYOSE TOBUMALL本店は、東武鉄道株式会社が事業主体のECサイト「TOBUMALL」内にて東武トップツアーズが運営するショップとなります。また「外国人対応直販サイト」は、東武トップツアーズが運営する日本国内外の観光客向けに、地域観光を盛り上げるためのチケットや体験ツアーなどが提供されており、日本語以外にも複数言語に対応しているのが特徴です。今回のH.C.栃木日光アイスバックスの観戦チケットの取り扱いも、その一環として実現しました。

【 TABIYOSE TOBUモール 概要】



■期間: 2024年12月23日~2025年3月14日まで(発売中)

■対象試合: 1月4日/1月5日 vs 東北フリーブレイズ

1月25日/26日 vs レッドイーグルス北海道

3月1日/2日 vs 横浜GRITS

3月15日/16日 vs HL アニャン

■購入可能種別及び金額

OPEN SEAT(一般自由席/立見)】 小学生 1000円、中高生1500円、一般 2500円 (全て税込)

OPEN SEAT(一般自由席/立見)+観戦グッズ付 小学生 3840円、中高生4360円、一般 5400円 (全て税込)

A指定席おまかせ※大人、子供同料金。 3300円(税込) ※座席は当日のご案内になります。

A指定席おまかせ+観戦グッズ付※大人、子供同料金 6000円(税込) ※座席は当日のご案内になります。

■販売先URL: https://tobumall.jp/shop/c/cTT06/

【TOBUトップツアーズ 外国人対応の直販サイト 概要】

■期間: 2024年12月23日~2025年3月14日まで

【東武トップツアーズ 外国人対応直販サイト 概要】

■期間:販売予定(順次販売予定)

■販売先URL: https://ars-tobutoptours.triplabo.jp/home

■販売先URL: htps://ars-tobutoptours.triplabo.jp/activity/ja/LINKTIVITY-KEM1L