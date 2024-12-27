アイドルグループanewがGOING STEADY『童貞ソー・ヤング』をカバーMV公開

Brandnewday株式会社

2024年４作連続リリースを行なったArt idol new worldをコンセプトにした4人組アイドルグループanew。

5th SINGLEでは『思春期 / 童貞ソー・ヤング』の両A面２曲をリリースに伴い、同郷山形出身のGOING STEADYのカバー『童貞ソー・ヤング』のMVをリリースします。2023年は同じく同郷ノリアキ『デビュー』をカバーしての第２弾カバー曲。

★2024.12.27（金）21:00 anew Youtubeチャンネルにて公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tqFwITY-NeU ]

https://youtu.be/tqFwITY-NeU

anew 5th シングル『思春期/童貞ソー・ヤング』ジャケット画像anew 5th single思春期 / 童貞ソー・ヤング

アーティスト： anew

楽曲名 ： 思春期 / 童貞ソー・ヤング

レーベル名 ： Brand new day

1 思春期

作曲 楠野功太郎 作詞 アベセージ

2 童貞ソー・ヤング

作曲:ミネタカズノブ 作詞:ミネタカズノブ

●楽曲配信サイト

https://linkco.re/YcEAzDAZ

anew あにぅー

anew

2022年12月デビューから世界へ向けて駆け巡る4人組アイドルグループanew(あにぅー)

＜Art idlo new world＞をコンセプトとして、 独自のアートとオルタナティブな音楽を掛け合わせオリジナルなアイドル像を構築。2023年5月には台湾ツアーも成功させ、デビューミニアルバム＜世界ヲ染めていく＞から、シングル＜位置情報なし/デキルカナ？＞、アルバム＜異日常＞と圧倒的なスピード感で音源をリリース。2024年は4連続シングルリリースを決行して＜何色少女＞＜夏傷＞＜束の間＞＜思春期/童貞ソー・ヤング＞の４作を全てMV付きでリリース

映像＆写真＆ジャケットを様々なクリエイターと共同制作してチームで共に突き進んでいるクリエイティブ型アイドル

＜メンバー＞

紬祇 りこ、桃兎 まいみ、月夜 なぎ、中 あまね

オフィシャルサイト：https://anew.ink

Youtube：https://www.youtube.com/@anew9608

X：https://x.com/anew_idol

Brand new day株式会社

https://brandnewday.world