大阪・関西万博を応援！高松エクスプレス、新たな直行便とラッピングバスを発表
高松エクスプレス株式会社
ラッピングバスイメージ
【万博会場直行運行概要】
- 上り：国分寺（高松）5:00発 → 万博会場8:27着
下り：万博会場20:20発 → 国分寺（高松）23:14着 万博会場21:05発 → 国分寺（高松）0:27着
【大阪・関西万博ラッピングバス概要】
【お問い合わせ】
高松エクスプレス株式会社 営業・企画課
PDF :
https://footbus.co.jp/pdf/2024.12.27%20PR%20OsakaEXPO.pdf
-ラッピングデザイン-
-時刻表-
ラッピングバスイメージ
高松エクスプレス株式会社（本社：香川県高松市、代表：松本五郎）は、2025年4月に開幕する日本国際博覧会（大阪・関西万博）に向け、高松発の高速バス「フットバス」において、万博会場への直行運行を実施することをお知らせします。
さらに、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会との広報・プロモーション参加協賛契約を締結し、大阪・関西万博をイメージした背面ラッピングバスを運行することで、地域と万博開催の機運を高めてまいります。
【万博会場直行運行概要】
運行期間：2025年4月13日（日）～10月13日（月）
対象路線：高松・淡路 ⇔ 神戸・大阪線
運行会社：高松エクスプレス株式会社（フットバス）
主な時刻：
- 上り：国分寺（高松）5:00発 → 万博会場8:27着
下り：万博会場20:20発 → 国分寺（高松）23:14着 万博会場21:05発 → 国分寺（高松）0:27着
※一部高速道路上のバス停からも乗車可能です。詳細は時刻表をご確認ください。
【大阪・関西万博ラッピングバス概要】
実施期間：2024年12月27日（金）～2025年10月13日（月）予定
対象車両：高速バス「フットバス」計17台（背面ラッピング）
【予約開始日】
万博会場行きの予約は、乗車希望日の2か月と1日前の9時より受付開始予定です。
【お問い合わせ】
高松エクスプレス株式会社 営業・企画課
担当：矢野、入谷
TEL：087-874-7111
FAX：087-874-7272
PDF :
https://footbus.co.jp/pdf/2024.12.27%20PR%20OsakaEXPO.pdf
公式情報URL：https://www.expo2025.or.jp/news/news-20241227-02/
-ラッピングデザイン-
-時刻表-